박호균 강원도의원 "민원서비스, 외부 평가 전국 꼴찌인데 자체는 탁월?"

박호균 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·강릉1)이 5일 제350회 정례회 강원특별자치도 행정국 행정사무감사에서 민원서비스의 외부 평가와 내부 평가 결과가 사뭇 다른 이유에 대해 꼬집었다.

박호균 의원에 따르면 강원특별자치도는 행정안전부·국민권익위원회 실시 2025년 민원서비스 종합평가에서 전국 17개 광역자치단체 중 최하위 등급인 마 등급을 받았다.

▲박호균 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·강릉1). ⓒ강원특별자치도의회

반면 같은 해 도 자체 전화친절도 조사에서는 종합점수 90.1점, 콜센터 92.7점으로 모두 '탁월 '평가를 받은 것으로 나타났다.

박호균 의원은 "도민을 상대하는 가장 기본적인 행정서비스에서 최하위 등급을 받은 원인이 무엇인지 정확하게 짚어볼 필요가 있다"며 "외부 평가와 자체 평가의 기준이 다르다는 점은 이해하지만 두 평가 결과의 차이가 큰 만큼 내부 점검체계가 실제 민원서비스 수준을 제대로 반영하고 있는지 살펴봐야 한다"고 지적했다.

이어 "민원서비스는 도민이 직접 체감하는 행정의 기본"이라며 "정확한 평가 기준으로 행정의 책임성과 효율성을 높여 달라"고 당부했다.