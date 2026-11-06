폭설 오면 고립되는 횡성 국사봉 산골, 강원도 행정부지사가 찾은 이유

김영수 강원특별자치도 행정부지사와 횡성군 관계자들이 6일 겨울철 폭설로 인한 주민 고립 사고를 막기 위해 횡성읍 국사봉 일원 현장을 직접 점검했다.

이번 점검은 폭설로 진입 도로가 막힐 경우 고립 가능성이 높은 지역의 재난 대응 여건을 사전에 확인하기 위해 진행했다.

▲횡성읍 국사봉 현장 점검. ⓒ횡성군

횡성군은 고립 발생 시 신속한 제설 작업과 주민 안전 확보 체계를 집중 점검했다.

현재 횡성읍 국사봉 고립 예상 지역에는 3가구 8명이 살고 있다.

횡성군은 대설특보 발효 시 주민 안전을 즉시 확인하도록 비상 연락망을 사전 확보했다.

횡성군은 고립 예상 지역 진입도로와 주요 취약 구간에 제설함을 설치했다.

제설제도 사전에 비축해 폭설 시 초기 제설이 가능하도록 준비를 마쳤다.

지역 사정에 밝은 자율방재단원도 예찰과 제설 활동에 투입한다.

횡성군은 도로 통행 상황과 주민 안전 특이사항을 신속히 공유하는 민관 협력체계를 강화하기로 했다.

정전이나 통신 두절 등 비상 상황에 대비한 대체 연락 체계와 임시 대피장소 점검도 마쳤다.

식료품, 난방유, 의약품 등 비상물자 확보 방안 역시 계속 보완하기로 했다.

최태영 횡성군 부군수는 "겨울철 폭설로 인한 고립은 주민 생명과 안전에 직접적인 영향을 미치므로 사전 예방과 신속한 초동 대응이 무엇보다 중요하다"며 "철저한 제설 준비와 주민 밀착형 안전 관리 체계로 폭설 상황에서도 군민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.