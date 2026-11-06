이한영 강원도의원 "365세이프타운을 공무원 재난교육장으로"

이한영 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·태백1)은 4일 제350회 정례회 재난안전실 행정사무감사에서 태백 365세이프타운을 공무원 재난전문교육 시설로 활용해 운영을 활성화해야 한다고 강조했다.

이한영 의원은 기후변화로 재난이 대형화·복합화되고 있지만 재난 현장 최일선에서 도민을 지키는 공무원 교육은 여전히 책상 위 이론이나 단순 소양 교육에 그치고 있다고 지적했다.

▲이한영 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·태백1). ⓒ강원특별자치도의회

이에 국내 최대 규모 안전체험 시설인 태백 365세이프타운을 공무원이 직접 체험하고 훈련하는 교육 현장으로 활용해야 한다고 밝혔다.

특히 이한영 의원은 행정안전부 지방자치인재개발원에 태백 365세이프타운과 연계한 재난전문 교육과정 신설을 제안했다.

이를 위해 강원특별자치도가 구체적인 방안을 마련해 정부에 적극 건의해야 한다고 덧붙였다.

이한영 의원은 "재난과 전시상황은 지역을 가리지 않는다"며 "현장 중심의 공무원 재난교육에 강원특별자치도 재난안전실이 적극 나서달라"고 당부했다.