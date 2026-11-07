문관현 강원도의원 "특별자치국 노고와 성과 영원히 기억될 것"

문관현 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·태백2)은 6일 제350회 정례회 강원특별자치도 특별자치국 행정사무감사에서 강원특별자치도 범국민추진협의회 제2기 임기 만료 전 제3기 구성을 촉구했다.

문관현 의원은 "범국민추진협의회는 강원특별법 개정 과정에서 도민들의 뜻을 하나로 모으고 힘을 실어준 중요한 조직"이라며 "특별법 개정이 앞으로도 계속 추진돼야 하는 만큼 협의회의 활동과 도민 참여가 단절돼서는 안 된다"고 지적했다.

▲문관현 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·태백2). ⓒ강원특별자치도의회

범국민추진협은 2022년 12월 7일 제1기 392명으로 출범해 제2기에는 443명으로 확대됐다.

제2기 임기 종료는 오는 12월 6일이다.

그동안 강원특별법 개정을 위한 대정부·국회 활동과 도민 홍보 등에 참여해 왔다.

특히 올해 2월에는 강원특별법 3차 개정안의 조속한 통과를 촉구하는 국회 상경 결의대회를 개최하는 등 입법 추진에 힘을 보탰다.

그러나 제2기 협의회의 임기가 한 달 앞으로 다가오면서 제3기 구성과 향후 활동의 지속 여부가 중요한 과제로 떠올랐다.

문관현 의원은 "그동안 특별법 개정을 위해 도민들이 자발적으로 참여하고 힘을 모아왔는데 임기가 끝난다는 이유로 그 역할까지 중단돼서는 안 된다"며 "임기 종료 전 제3기를 구성해 도민들의 역량을 계속 결집할 수 있도록 해달라"고 당부했다.

아울러 문관현 의원은 특별자치국의 그간 노고에 대해서도 격려의 뜻을 전했다.

문관현 의원은 "특별법 개정을 추진하느라 특별자치국 공직자들이 많은 고생을 했다"며 "이번 조직개편으로 부서는 없어지지만 그동안의 노력과 성과까지 없어지는 것은 아니다"고 평가했다.

이어 "특별자치도의 발전은 행정조직의 노력만으로 이루어지는 것이 아니라 도민들의 지속적인 관심과 참여가 함께해야 가능하다"며 "그동안 쌓아온 경험과 협력체계를 바탕으로 특별법 후속 개정에도 힘을 모아야 한다"고 강조했다.