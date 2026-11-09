"현장 짐 내려놓고 마음껏 힐링"…원주사회복지인 체육대회 열려

원주시가 주최하고 원주시사회복지협의회가 주관한 제25회 원주사회복지인 체육대회가 5일 원주국민체육센터에서 열렸다.

이번 행사는 지역 복지 현장에서 헌신해 온 사회복지 종사자들의 노고를 격려하고 상호 화합과 소통을 도모하며 업무 스트레스를 해소하기 위해 마련했다.

▲제25회 원주사회복지인 체육대회. ⓒ원주시

체육대회에는 김남희 원주시 복지국장, 홍기상 원주시의회 산업경제위원장, 박만호 원주시사회복지협의회장을 비롯해 지역 사회복지 관계자와 종사자 200여 명이 참석했다.

행사는 명랑운동회, 레크리에이션, 경품 추첨 등 참가자들이 다 함께 즐기며 활력을 충전할 수 있는 프로그램으로 꾸며졌다.

박만호 원주시사회복지협의회장은 "제25회 원주사회복지인 체육대회에 함께해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 사회복지인들이 소통하고 화합할 수 있도록 유익하고 알찬 프로그램을 준비하겠다"고 말했다.

김남희 원주시 복지국장은 "오늘 하루만큼은 현장의 무거운 짐을 내려놓고 마음껏 즐기며 힐링하는 시간이 되었기를 바란다"며 "원주는 앞으로도 일선 사회복지 종사자들의 처우 개선과 권익 증진을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.