달빛 아래 원주 행구수변공원 수놓은 가을 통기타 낭만

원주시가 6일부터 8일까지 사흘간 행구동 행구수변공원에서 연 제3회 신월랑 달빛 축제·통기타 페스티벌을 성황리에 마무리했다.

올해로 3회째를 맞은 이번 축제는 깊어가는 가을밤의 정취를 만끽할 수 있는 통기타 페스티벌로 펼쳐져 행구수변공원을 찾은 방문객들에게 낭만과 힐링의 시간을 선사했다.

▲제3회 신월랑 달빛 축제·통기타 페스티벌. ⓒ원주시

축제 기간 원주시민들로 구성된 18개 통기타 공연팀의 버스킹 공연이 이어졌다.

페이스페인팅, 타투스티커 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다채로운 체험 프로그램도 운영해 가족 단위 방문객의 발길을 사로잡았다.

▲제3회 신월랑 달빛 축제·통기타 페스티벌. ⓒ원주시

축제 첫날에는 2018 평창동계올림픽 폐막식을 빛낸 원주시 홍보대사 양태환 기타리스트의 연주가 무대를 수놓았다. 마지막 날인 8일에는 랑 프로젝트의 축하공연이 펼쳐져 축제의 대미를 장식했다.

축제 추진위원회 관계자는 "행구동의 옛 지명인 신월랑의 역사성과 달빛의 낭만을 담아 시민과 예술인이 함께 호흡하는 뜻깊은 자리가 되었다"며 "수변공원의 수려한 가을 풍경 속에서 통기타 선율과 함께 시민 여러분께 특별한 추억이 되었기를 바란다"고 말했다.