일제가 허문 호국의 상징 호남제일관 '만마관'을 온전하게 복원하자 [이춘구 칼럼]

전북 완주 상관과 임실 관촌의 경계 슬치 계곡에 세워졌던 만마관을 아시나요?

만마관은 1907년 일제가 허물어 위용은 사라진지 오래이다. 일부 성벽 유구만이 숲속에 남아 웅장함을 짐작하게 한다.

만마관은 남쪽에서 올라오는 왜적을 물리치기 위해 순조 때 지어졌다. 그래서 호남제일관으로 불러야 마땅하다.

만마관이 제 모습을 찾지 못하고 방치돼있는 데 비해 영남제일관 조령관은 경상북도 도립공원으로서 위용을 자랑하고 있다.

만마관의 위용을 찾지도 못하는 상황에서 정읍-신계룡 송전선로가 만마관 인근 지역을 지나가는 것으로 알려져 만마관복원추진위원회 등 주민이 반발하고 있다. 만마관 경역과 멀리 떨어진 곳으로 선로를 바꿔야 한다는 주장이다.

우선 조선의 전라감영 방어개념과 만마관의 실체를 이해하는 게 필요할 것 같다.

조선은 전라도의 수도인 전라감영을 지키기 위해 남부 전선에 3선 방어체계를 구축했다. 즉 남으로부터 밀고 올라올 왜적들을 물리치기 위해 제1선으로 만마관과 남관진을 슬치 협곡에 두었다. 제2선으로 남고산성에 남고진을 두고 제3선으로 전라감영에 방어진지를 구축했다.

여기서 핵심은 만마관이다. 전주-남원간 국도를 타고 남원으로 가다 보면 슬치 협곡을 지난다. 그 협곡에 만마관이 있었다. 만마관은 순조 11년(1811) 전주부 만마동에 설치됐다. 문루는 6칸에 홍예문(아치형식)으로 이뤄지고, 성곽은 230m이며, 수직방은 3칸으로 돼 있었다. 만마관 사진이 전해진다.

전라감사 이상황은 순조 11년 만마동의 험한 지세를 이용해 왜적들을 대비해야 한다며 방어성을 쌓을 것을 조정에 건의했다. 이곳은 1만 마리의 말을 감출 수 있는 곳이라며 지세의 작전상 이점을 설명했다. 이곳 지명은 이를 따라 만마동이라고 한다.

만마관에서 5리 정도 북쪽에 남관진을 두고, 또 40리 정도 되는 곳에 남고진을 두었다. 남고진은 남고산성의 천인단애, 수직으로 깎아내린 험난함을 활용해 진지를 구축한 것이다. 남고진 바로 아래 전주천을 해자로 삼아 최후의 보루 전라감영을 방어하고자 했다. 만마관은 최일선에서 전라감영을 방어하는 관방시설로서 기능을 담당하다 순종 원년(1907) 일제의 압력으로 해체되는 비운을 맞게 됐다.

이춘구 칼럼니스트(前 KBS 모스크바 특파원)ⓒ

만마관이 축조된지 215년, 해체된지 109년이 되는 2026년 지금은 정읍-신계룡 송전선로 설치 계획이 추진돼 앞으로 복원과 활용에 험로가 우려되고 있다.

주민과 함께 공동체 차원에서 만마관 복원 운동을 추진하는 김경곤 위원장은 숲 속에 가려진 만마관의 실체를 외면하고 송전선로를 설치하려고 하는 것은 졸속 행정의 표본이라며 한전 등 책임있는 기관들에게 자성을 호소했다. 만마관 성곽 위로 또는 그 옆으로 송전선이 지나간다면 장차 복원될 만마관의 위용을 떨어뜨리는 반역사적 행정이 될 것이라며 시정을 촉구하고 있다. 역사유적을 제대로 복원하지도 못하는 상태에서 송전선로를 설치한다면 역사바르게세우기를 어렵게 할 것이기 때문이다.

만마관은 현재 사진 자료가 전해지고 있으며, 2018년 남관초등학교 서쪽에 세워진 남관진창건비가 완주군 향토문화재로 지정된 데 그치고 있다.

반면 조령관은 1966년 사적 제147호로 지정된데 이어 1981년 6월 4일 이 일대 5.3㎢가 경상북도 도립공원으로 지정됐다.

전북의 경우 2017년 완주군이 만마관·남관진 기초자료 정밀조사를 실시했으나, 유적 현황과 복원 등을 위한 행정은 제대로 이뤄지지 못하고 있다. 앞으로는 국가유산청과 전북도, 완주군 등 문화재 당국은 만마관·남관진 복원을 위한 학술토론회, 문화재 발굴조사, 사적 지정 추진, 복원 계획 수립, 복원 완공 등의 사업을 속도감 있게 추진해야 한다.

경북은 문경새재의 관방시설을 비교적 온전하게 복원하고, 주변의 생태 등을 활용하는 호국공원으로서 성격을 강조하고 있다.

전북도 만마관(남관진)-남고진-전라감영 등을 연결하는 호국공원으로 조성하는 게 시급하다. 전주-남원 국도를 호국의 거리로 이름을 붙이고 임실의 35사단과 호국원 등 호국시설과 연계하면 명실상부한 호국공원으로서 모습을 갖춰나갈 수 있을 것이다.

호남정맥 곳곳에 어려있는 태조대왕 설화, 편백 숲, 죽림온천 등을 활용하는 치유사업도 기대를 모은다. 만마관 복원 등을 통한 호국정신을 도민주권정신으로 승화시키는 정책이 시급한 이유이다.