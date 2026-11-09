정부, 젠슨황 논란에 "한국 GPU 확보 차질 없을 것"

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 불륜 스캔들과 이사회 조사라는 악재에 직면한 가운데, 정부는 국내 인공지능(AI) 산업 육성을 위한 그래픽처리장치(GPU) 확보 계획에 차질이 없을 것으로 전망했다. 다만 이번 논란이 엔비디아에 미칠 영향에 대해서는 상황을 지켜보겠다는 입장이다.

류제명 과학기술정보통신부 차관은 9일 국회 예산결산특별위원회 경제부처 부별심사에서 국민의힘 박정하 의원이 젠슨 황 CEO 관련 논란에 따른 GPU 공급 차질 가능성을 묻자, 이번 논란이 엔비디아에 미칠 영향은 지켜봐야 한다면서도 계약 물량의 반입 일정에 대해서는 "차질이 없이 진행될 것으로 예상하고 있다"라고 답했다.

앞서 박 의원은 젠슨 황 CEO가 중국 정보기관과 연루된 것으로 의심받는 여성과의 관계로 미국 의회로부터 출석 요구를 받았다는 의혹을 거론하며 "회사 내에서도 입지가 애매한 것 같다. 미 안보 차원에서도 그렇다"고 우려했다. 그러면서 우리 정부가 확보했다고 발표한 GPU 물량이 실제 국내에 반입됐는지, 어떤 방식으로 계약을 체결했는지 물었다.

이에 류 차관은 "2025년 추가경정예산으로 확보한 GPU 1만 장은 이미 국내에 반입해 활용하고 있다"고 밝혔다. 올해 확보하기로 한 GPU 역시 연내 반입과 서비스 개시를 목표로 계약을 체결해 현재 입고 중이라고 덧붙였다.

GPU 확보 계약에 대해서는 "정보통신산업진흥원(NIPA)이 엔비디아와 직접 계약하는 것이 아니라, 휴렛팩커드 등 엔비디아 서버를 조달하는 업체를 통해 GPU를 확보한다"고 류 차관은 설명했다.

내년도 GPU 수급에 문제가 생길 가능성에 대해서는 엔비디아코리아와 가격 및 입고 일정 등을 긴밀히 협의하고 있다고 그는 답했다.

박 의원은 "만일의 상황에 대비해 타 부처 및 현지 공관과 긴밀하게 협조해서 문제가 없도록 챙겨달라"고 당부했고, 류 차관은 "그렇게 하겠다"고 답했다.