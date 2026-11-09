판소리부터 강령탈춤까지…횡성문화원, 국악예술대공연 연다

횡성문화원이 10일 오후 1시 30분 횡성문화예술회관 대공연장에서 2026 횡성군민을 위한 국악예술대공연을 연다.

이번 공연은 국악이 지닌 예술적 가치와 다채로운 매력을 지역 주민들과 함께 나누고 횡성군민에게 일상 속에서 문화예술을 즐길 기회를 제공하기 위해 마련했다.

▲2026 횡성군민을 위한 국악예술대공연. ⓒ횡성문화원

공연에는 사단법인 한국전통판소리진흥회가 초청공연단으로 참여하며 백은실·박양순 등 국악인들이 출연한다.

사회는 서지원이 맡기로 했다.

사물놀이, 경서도민요, 한국무용, 판소리 흥보가, 국악퓨전창극 옹고집전, 신민요 아리랑연곡·동백타령, 국가무형유산 강령탈춤 미얄할미 탈춤극 등 다채로운 프로그램으로 구성했다.

약 1시간 30분 동안 국악의 매력을 선보일 예정이다.

우광수 횡성문화원장은 "이번 공연을 통해 군민들이 국악의 다양한 매력을 가까이에서 즐기고 소리와 춤이 전하는 흥겨움을 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

이번 공연은 무료로 진행하며 횡성군민 누구나 관람할 수 있다.