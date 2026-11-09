부산시설공단, 주요 공원·유원지 4곳 '산불 초동대응' 강화

부산시설공단이 가을철 산불조심기간을 맞아 부산 주요 공원과 유원지 4곳에서 산불 예방과 초기 진화 역량을 높이기 위한 현장 대응체계 강화에 나섰다.

9일 부산시설공단에 따르면 최근 어린이대공원과 금강공원, 중앙공원, 태종대유원지에서 직원과 산불감시원 등 총 99명이 참여한 가운데 산불방지 발대식과 예방 캠페인, 직무교육 및 모의훈련을 실시했다.

▲부산시설공단 관계자들이 가을철 산불조심기간을 맞아 공원 내 산림에서 산불 예방 및 초기 진화 대응훈련을 실시하고 있다. ⓒ부산시설공단 제공

어린이대공원은 산불상황실 근무자와 감시원 등 25명을 대상으로 두 차례 현장교육을 진행했다. 방화수조와 감시초소 등 주요 시설을 점검하고 무전기 사용법과 상황전파 절차를 익혔다. 금강공원에서도 25명이 참여해 산불방지 발대식과 시민 대상 예방 캠페인을 펼쳤다.

중앙공원은 직원과 감시원 20명이 산불 발생 시 초기 대응과 진화장비 사용 요령을 점검했다. 태종대유원지는 직원과 사회복무요원, 노인일자리 참여자 등 29명이 간이운동장과 순환도로 일원에서 산불 발생 상황을 가정한 모의훈련을 실시했다.

공단은 2027년 봄철까지 이어지는 산불방지 종합대책에 따라 예방 순찰과 감시활동을 강화하고, 산불 발생 시 유관기관과의 협조체계를 가동해 초기 진화와 확산 방지에 나설 방침이다.

부산시설공단 관계자는 "산불은 초기 대응이 무엇보다 중요한 만큼 사전 예방과 현장 대응체계를 빈틈없이 갖추는 것이 중요하다"며 "산불조심기간 동안 철저한 감시와 지속적인 교육·훈련으로 소중한 산림자원을 보호하고 시민들이 안심하고 공원을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.