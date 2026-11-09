강원도, 해파랑길·DMZ평화의길 체류형 관광 명소로 키운다

강원특별자치도가 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 2027년 코리아둘레길 하이라이트 구간 활성화 공모사업에 도내 5개 시군이 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 공모는 전국 코리아둘레길에 접한 78개 시군을 대상으로 1박 2일 체류형 걷기여행 프로그램을 지원하기 위해 추진됐다.

▲속초. ⓒ강원특별자치도

선정된 시군은 강릉시, 동해시, 인제군, 고성군, 양양군이다.

이들 시군은 동쪽 해파랑길과 북쪽 DMZ 평화의 길을 중심으로 지역특화 콘텐츠를 발굴해 응모했다.

해파랑길 구간에는 강릉시·동해시·고성군·양양군이, DMZ 평화의 길 구간에는 인제군이 포함됐다.

이번 공모 선정으로 확보한 국비는 총 9억 원이다.

지방비 매칭을 포함해 총 18억 원 규모의 사업비가 도내 코리아둘레길 걷기여행 활성화에 투입될 예정이다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 11월 중 선정 시군을 대상으로 사업 고도화를 위한 컨설팅을 실시하고 결과에 따라 11월 말 최종 국비 지원액을 확정하기로 했다.

강원특별자치도는 2027년 초 해당 시군에 국비가 교부될 수 있도록 행정 지원을 이어갈 방침이다.

이경오 강원특별자치도 관광개발과장은 "도내 시군이 지역 특색을 살린 1박 2일 체류형 걷기 프로그램을 준비한 덕분에 좋은 성과를 거두었다"며 "앞으로도 코리아둘레길을 중심으로 시군 현장 사업들이 차질 없이 추진되도록 지원하겠다"고 말했다.