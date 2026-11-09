거돈사지·법천사지·흥법사지…강원역사문화연, 원주 3대 폐사지 답사

강원역사문화연구원과 원주시가 학술·연구 교류 협력 업무협약의 일환으로 18일 ‘찾아가는 강원학 아카데미’ 5회차 프로그램인 ‘원주 3대 폐사지 답사’를 개최한다.

이번 프로그램은 지역 문화유산의 가치를 알리고 강원학 연구 성과를 지역사회와 공유하기 위해 마련됐다.

▲원주 3대 폐사지 답사. ⓒ강원역사문화연구원

흥법사지, 법천사지, 거돈사지 등 원주시를 대표하는 폐사지를 찾아가는 현장 답사로 운영된다.

국가유산청 보수정비사업으로 진행 중인 흥법사지 발굴조사 현장공개회와 연계해 최신 발굴 성과를 시민들과 공유하고 원주시 불교문화유산의 역사적 가치를 조명할 예정이다.

행사는 안전한 관람을 위해 2개 코스로 나누어 진행된다.

1코스는 오전 흥법사지 발굴조사 현장공개회 참여 후 오후 법천사지와 거돈사지를 방문하는 일정이다.

2코스는 오전 법천사지를 답사한 뒤 오후 흥법사지 발굴조사 현장공개회에 참여한다.

참가자들은 전문가 해설을 들으며 폐사지에 남아 있는 역사문화유산을 둘러보고 발굴조사 현장에서 매장유산 조사 과정을 이해하는 시간을 갖는다.

박경우 강원역사문화연구원장은 "이번 답사는 원주시 문화유산 연구 성과를 시민들과 나누고 역사적 가치를 현장에서 직접 확인하는 기회"라며 "앞으로도 원주시와 협력해 문화유산 가치를 알리는 다양한 프로그램을 추진하겠다"고 말했다.

참가 접수는 9일부터 13일 오후 5시까지 네이버폼을 통해 진행된다. 모집 인원은 코스별 30명씩 총 60명이다.