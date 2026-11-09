김상욱 울산시장, 공공기관 2차 이전 '40곳 유치전'…에너지·금융·AX 승부

정부의 공공기관 2차 지방이전 계획 확정을 앞두고 김상욱 울산시장이 에너지·금융·산업 인공지능 전환(AX)을 중심으로 울산의 주력산업과 공공기관을 연결하는 유치 전략에 힘을 싣고 있다.

9일 울산시와 국토교통부 등에 따르면 시는 한국석유관리원과 한국에너지기술평가원, 중소기업은행(IBK기업은행) 등 40개 기관을 유치 희망 대상으로 정하고 산업 연계성을 중심으로 대응 전략을 추진하고 있다. 정부는 올해 4분기 이전계획을 확정하고 2027년부터 선도 이전에 착수할 방침이다.

▲울산광역시청 전경.ⓒ프레시안(윤여욱)

울산의 핵심 전략은 기존 에너지 공공기관과의 연계다. 한국석유공사와 한국동서발전, 한국에너지공단 등이 입주한 울산혁신도시에 에너지 기술평가와 석유 품질관리 기능을 추가해 국가 에너지산업의 집적 효과를 높이겠다는 구상이다. 발전공기업 재편 논의에 따른 통합본사 유치도 주요 목표다.

금융 분야에서는 IBK기업은행 본점 유치를 통해 자동차·조선·석유화학 등 지역 제조업과 정책금융을 연결한다는 전략이다. 산업 AX 분야에서는 한국데이터산업진흥원과 한국산업기술진흥원 등 관련 기관을 유치해 제조 현장의 인공지능 도입과 기술개발을 뒷받침하는 데 초점을 맞췄다.

울산시는 지난 8월 김 시장 주재로 유치 전략을 점검한 데 이어 9월에는 노동·경제·학계·시민사회 등이 참여하는 공공기관 2차 이전 유치위원회를 출범시켰다. 정부와 국회를 대상으로 지역 산업과 기관별 기능의 연계성을 강조하는 한편 지역 정치권과의 협력도 확대하고 있다.

정부가 제시한 이번 이전의 주요 원칙은 수도권 잔류 최소화와 기존 혁신도시 중심의 집적 배치, 지역 산업·대학과의 연계다. 울산시는 이미 형성된 에너지 산업 기반과 대규모 제조업 집적지를 강점으로 내세우고 있지만 다른 지자체와의 유치 경쟁과 기관별 이전 필요성에 대한 검토도 남아 있다.

김상욱 울산시장은 공공기관 이전을 단순한 기관 유치가 아닌 울산의 미래 성장동력을 확보하는 기회로 삼겠다는 입장이다. 다만 40개 기관은 울산시의 유치 희망 대상이며 실제 이전 기관이나 배치 지역이 확정된 것은 아니다. 최종 이전 대상과 지역은 관계부처 검토와 지방시대위원회 심의·의결 등을 거쳐 결정된다.