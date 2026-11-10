우상호 "김진태 고발취하 후회될 정도…데이터센터 정쟁 중단을"

우상호 강원도지사가 "국민의힘의 AI 데이터센터 관련 문제 제기는 내년 강릉 재선거를 겨냥한 정치 공세"라며 "기업 투자와 관련한 활동을 제약하고 발목을 잡는 것이 맞느냐"고 비판했다.

우 지사는 9일 내년도 도 예산안 등 발표를 위해 연 도청 기자간담회에서, 강릉 SK 인공지능(AI) 데이터센터 유치를 둘러싼 국민의힘의 공세를 지적하며 이같이 말했다고 <연합뉴스>가 춘천발로 보도했다.

우 지사는 특히 지난 지방선거 당시 국민의힘 소속 김진태 전 강원지사를 상대로 제기했던 고발을 취하한 사실을 거론하며, 그러나 최근 야당의 공세 때문에 고발 취하가 후회스럽게 느껴질 정도라고 하기도 했다.

그는 지난 3월 김 전 지사와 김홍규 강릉시장 등이 참석한 강릉 강동면 AI 데이터센터 기공식 이후 사업이 진전되지 않고 있다며 "착공식이야말로 희대의 사기극 아니냐"고 했다. 그럼에도 "지방선거 때 일은 털고 가자는 암묵적 공감대가 있었다고 생각해 통합 차원에서 고발을 취하한 것"이라고 그는 덧붙였다.

그는 "강원도에서 기업 유치와 관련해 고발전을 벌이고 정치 이슈를 만들면 어느 기업이 강원도에 투자하겠느냐"며 "강릉을 어떻게 더 잘 살릴 것인지 경쟁하는 것이 좋지 않겠느냐"고 야당에 제안했다.

AI 데이터센터 유치 진행 상황과 관련해서는 "원주와 춘천은 5부 능선을 넘은 것 같다"며 다만 인허가 및 해외발 변수 등으로 인해 아직 유치가 확정된 상태는 아니라고 전했다.