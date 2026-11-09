전교조 광주·전남 새 지도부 선거…양 지부 모두 단독 출마

전국교직원노동조합 광주·전남지부 새 지도부를 뽑는 선거에 광주 장미라·강구, 전남 박성근·이미선 후보조가 각각 단독 출마하고, 오는 23일부터 찬반투표를 통해 선출할 예정이다.

9일 전교조 광주·전남지부 선거관리위원회에 따르면 광주지부는 장미라 지부장 후보와 강구 사무처장 후보, 전남지부는 박성근 지부장 후보와 이미선 사무처장 후보가 각각 단독 출마했다.

광주와 전남 교육행정이 통합됐지만 이번 선거는 기존 지부별로 치러지며 23일부터 3일간 진행되는 투표에서 양 지부 모두 찬반투표로 진행된다. 선거인 과반수가 투표하고 투표자 과반수가 찬성해야 당선된다.

▲전국교직원노동조합 광주지부 지부장·사무처장 선거에 출마한 장미라(좌)·강구(우) 후보 ⓒ전국교직원노동조합 광주지부선거관리위원회

광주지부장에 도전하는 장 후보는 현 사무처장으로, 지난 2024년 김현주 현 지부장과 후보조를 이뤄 투표율 65.7%, 득표율 54.91%로 당선됐다. 사무처장 후보로 나선 강 후보도 지난 2023년 전교조 광주지부 부지부장을 맡았다.

전·현 집행부의 실무 책임자가 지부장·사무처장에 도전하는 만큼 이번 투표는 기존 활동에 대한 평가가 선거 당락에 큰 영향을 끼칠 전망이다.

두 후보는 동의 없는 지역 전보인사 불수용, 교권침해·악성민원·갑질에 대한 신속 대응, 단체협약 상향 갱신, 행정업무 감축, 교사정원 확보를 5대 공약으로 제시했다.

▲전국교직원노동조합 전남지부 지부장·사무처장 선거에 출마한 박성근(좌)·이미선(우) 후보 ⓒ전국교직원노동조합 전남지부선거관리위원회

전남지부장 후보인 박 후보도 전남지부 참교육실장, 재정국장, 정책실장 등을 역임했으며, 이 후보는 여수중등지회장을 거쳐 현재 여수중등지회 부지회장을 맡고 있다.

박·이 후보조는 교원정원 확보, 교사업무 정상화, 교권보호·권익 강화, 참교육 실천, 교사복지정책 확대, 전남·광주 공동운영·공동교섭을 6대 공약으로 내놨다.

한편 광주와 전남지부 이외에, 14개 전교조 시도 지부장·사무처장 선거에서 강원·경기·충북의 선거는 경선으로 치러지고, 11개 지역은 단일후보 출마로 찬반 투표가 진행될 예정이다.