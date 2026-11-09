태백시의회·주민자치협 “힘 모아 인구 감소·경제 침체 극복”

태백시의회가 인구 감소와 지역 경제 침체 극복을 위해 태백시 주민자치협의회와 머리를 맞댔다.

태백시의회는 9일 태백시 주민자치협의회 회장단과 지역 발전 간담회를 열었다.

▲태백시 주민자치협의회 회장단과 지역 발전 간담회. ⓒ태백시의회

간담회에는 고재창 의장, 이경옥 부의장, 정연태·홍지영·남궁증·박영식·이석형 의원 등 의원 전원이 참석했다.

태백시 주민자치협의회에서는 함용기 회장을 포함한 임원 11명이 자리를 함께했다.

양 기관은 태백시의 주요 현안과 의정 과제를 공유하고 대응 방안을 논의했다.

고재창 의장은 "태백시는 인구 감소와 지역 경제 침체 등 여러 과제에 직면했다"며 "현안을 해결하고 새로운 발전 방향을 모색하는 데 주민자치 위원들의 지속적인 관심과 역할이 중요하다"고 강조했다.

이어 "다양한 목소리를 반영할 수 있는 지속 가능한 협력 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

▲태백시 주민자치협의회 회장단과 지역 발전 간담회. ⓒ태백시의회

실질적인 권한 강화를 위한 제도적 지원 방안도 언급됐다.

박영식 의원은 "태백시 주민자치협의회가 자문기구를 넘어 실질적 결정권을 가진 주민 대표기구로 전환된다"며 "각 동의 문제를 해결하는 대표 기구로 자리 잡도록 조례 제정 등 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

태백시의회는 간담회에서 제시된 의견을 면밀히 검토해 관련 조례 제정과 적극적인 의정 지원 조치를 이행하기로 했다.