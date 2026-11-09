강원교육청, 수의계약 특혜 의혹 칼 빼들었다 “5년 치 전수조사”

강원특별자치도교육청이 강원특별자치도의회 행정사무감사에서 제기된 계약 관련 지적 사항에 대해 고강도 전수조사를 실시하기로 했다.

강원특별자치도교육청은 9일 행정사무감사 주요 지적 사항에 대해 철저한 사실관계 확인과 실효성 있는 개선 대책 마련을 특별지시했다.

▲강삼영 강원특별자치도교육감. ⓒ강삼영 강원특별자치도교육감 SNS

강삼영 강원특별자치도교육감 이번 감사에서 드러난 문제를 엄중히 인식하고 일회성 조치를 넘어 학교 현장의 신뢰 회복을 최우선 과제로 제시했다.

강원특별자치도교육청은 강원특별자치도교육과학정보원을 포함한 산하기관의 특정 업체 계약 사안을 계기로 본청·직속기관·교육지원청·각급 학교의 최근 5년 치 계약 전반을 즉시 전수조사한다.

이번 조사에서는 수의계약의 법적 근거, 업체 선정 과정, 계약 금액의 적정성, 실제 납품·이행 여부를 점검한다.

납품된 물품·서비스가 교육 현장에서 실제 활용되었는지도 확인하기로 했다.

조사 과정에서 위법이나 부당 행위가 확인되면 감사 착수 등 강경 조치를 취하고 재발 방지책을 마련하기로 했다.

단판성 조치에 그치지 않고 현장 개선이 완료될 때까지 이행 결과를 지속 점검한다는 방침이다.

강삼영 강원특별자치도교육감은 "강원특별자치도의회의 지적을 무겁게 받아들인다"며 "제기된 의혹은 철저한 사실 확인을 통해 바로잡고 개선이 필요한 부분은 책임 있게 고쳐 나가겠다"고 말했다.

강원특별자치도교육청은 행정안전부의 '지방자치단체 입찰 및 계약집행기준' 개정에 따라 '1인 견적 수의계약 총량제'를 도입하기로 했다.

이에 따라 수의계약 횟수와 금액을 제한하는 내용을 각급 학교 및 산하기관에 전달하고 특혜나 특정 업체 쏠림이 없도록 계약의 투명성을 강화하기로 했다.