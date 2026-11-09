엄기성 강원도의원 "관객·수입 '뚝뚝'…작은 영화관 고사 위기"

강원특별자치도 내 작은 영화관의 운영 실적이 급격히 악화하는 것으로 나타났다.

상영 작품 수는 늘었으나 관람객과 수입이 동시에 줄어들면서 농어촌 주민들의 문화 향유 기회를 보장하기 위한 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

▲엄기성 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·철원2). ⓒ강원특별자치도의회

엄기성 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·철원2)이 강원특별자치도 문화체육국으로부터 제출받은 2026년도 행정사무감사 자료에 따르면 도내 13개 시·군에서 총 22곳의 작은 영화관이 운영 중이다.

이는 전국에서 가장 많은 숫자다.

그러나 작은 영화관의 관람객 수는 2024년 69만 4,422명에서 2025년 59만 1,360명으로 10만 3,062명(14.8%) 감소했다.

같은 기간 수입 실적도 54억 2,632만 원에서 46억 6,496만 원으로 7억 6,136만 원(14%) 줄었다.

반면 상영 작품 수는 2024년 2,986편에서 2025년 3,774편으로 788편(26.4%) 증가했다.

상영 작품 수 증가에도 관람객과 수입이 줄어들면서 작은 영화관의 운영 효율성과 지속 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.

특히 화천 DMZ시네마, 삼척 도계 작은 영화관 등 일부 시설은 연간 관람객이 1만 명에도 미치지 못하는 등 실적 저하가 심각한 수준이다.

엄기성 의원은 "상영 작품은 늘었지만 관람객과 수입이 동시에 감소하는 현상은 인구 감소와 고령화 가속화에 따른 결과이므로 운영 방식 전반을 재점검해야 한다"고 지적했다.

이어 "수입 악화로 운영이 중단되면 주민들의 문화적 소외가 심화할 수 있다"며 "경영 실태 점검과 손실 보전 규모를 면밀히 파악하기로 해야 한다"고 강조했다.

엄기성 의원은 "강원특별자치도는 지역별 특성에 맞춘 기획 상영 확대 등 활성화 대책을 조속히 마련해야 한다"며 "작은 영화관이 농어촌 주민들에게 소중한 생활문화 공간으로 자리 잡도록 지원에 만전을 기해 달라"고 당부했다.