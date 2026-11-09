“우리 동네 아이들 건강 책임진다”…춘천시·지역아동센터, 협약

춘천시가 지역아동센터와 손잡고 성장기 아동의 건강한 생활 습관 형성 지원에 나섰다.

춘천시보건소는 9일 지역아동센터 8곳과 아동 건강증진을 위한 업무협약을 했다.

▲아동 건강증진 업무협약. ⓒ춘천시

협약식에는 손은진 춘천시보건소장과 참여 지역아동센터장이 참석해 튼튼벤져스 건강동아리 운영과 건강증진 프로그램 활성화 방안을 논의했다.

이번 협약은 보건소와 지역아동센터가 협력해 아동들이 일상에서 올바른 건강 습관을 익히고 실천하는 환경을 조성하고자 추진했다.

주요 협력 내용은 튼튼벤져스 건강동아리 운영 활성화, 건강한 생활 습관 형성 프로그램 운영, 건강관리 역량 강화 교육·활동 지원, 지속적인 건강증진 활동 정보 공유 등이다.

춘천시보건소는 협약을 계기로 건강동아리 운영에 필요한 사항을 공유하고 교육과 활동을 적극 지원하기로 했다.

아동들이 지역아동센터에서 익힌 건강 습관을 일상에서도 계속 이어가도록 협력을 강화할 방침이다.

손은진 춘천시보건소장은 "성장기 아동의 올바른 생활 습관 형성은 평생 건강관리의 중요한 출발점"이라며 "지역아동센터와 긴밀히 협력해 아동들이 일상에서 건강한 생활 습관을 익히고 실천하도록 지원하겠다"고 말했다.