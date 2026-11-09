광주 유치원 식품지원 단가 전국 '최저'…타 시·도 대비 최대 1200원 적어

▲전남광주통합특별시의회 기획재정위원회 심철의 의원(민주당·전남광주 서구4)이 청년교육국 행정사무감사에서 질의하고 있다. 2026.11.6 ⓒ프레시안(강병석)

전남광주통합특별시의 학생들의 한 끼 급식비가 전국 평균보다 낮은 것으로 조사되면서 단가 인상을 시와 교육청의 공식 협의 안건으로 다뤄야 한다는 요구가 제기됐다.

전남광주통합특별시의회 기획재정위원회 심철의 의원(민주당·전남광주 서구4)은 9일 광역행정본부 도시농업과를 대상으로 한 행정사무감사에서 "광주 급식비 단가가 타 시·도에 비해 너무 낮다"며 "급식단가 인상을 시와 교육청의 공식협의 안건으로 다뤄야 한다"고 촉구했다.

특히 2026년 광주 유치원 기본 식품 지원 단가는 1인 1식 기준 2430원으로 전국 17개 시·도 중 가장 낮은 것으로 조사됐다.

서울은 3653원, 전국 평균은 3165원으로 조사돼 서울보다 1223원 낮고, 전국 평균으로 보면 734원이 낮다.

광주 지역 초등학교 역시 2950원으로, 3818원으로 조사된 서울보다 868원, 3468원으로 집계된 전국 평균보다 518원이 적은 것으로 나타났다.

또한 지난 6일 청년교육국을 대상으로한 행정사무감사에서도 고등학생 1인 급식비가 3950원, 전남이 3870원으로 집계되면서 4799원으로 조사된 서울 급식비보다 800~900원 가량이 낮게 나타났다.

이에 심 의원은 "단가가 이 정도로 차이난다면 성장 속도나 발달 과정에 격차가 우려된다"며 "2027년 기본 식품비를 평균 2% 올리는 안으로 다른 시·도와의 격차를 얼마나 줄있 수 있느냐"고 따져 물었다.

그러면서 "지역별 물가와 재정 여건에 차이가 있더라도, 아이들이 사는 곳에 따라 한 끼 식재료에 쓸 수 있는 돈이 1200원 넘게 벌어지는 상황을 그대로 두어서는 안된다"고 강조했다.

광주특별시 관계자는 "급식단가 조정은 구체적으로 협의하지 않았다"면서도 "2027년에는 평균 2% 인상하는 기본안이 마련돼 있으며, 교육청과 계속 협의하겠다"고 말했다.