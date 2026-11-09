영덕소방서, 제64주년 소방의 날 기념식 개최

영덕소방서는 9일 오전 11시 본서 3층 대회의실에서 소방공무원과 의용소방대원, 지역사회 관계자 등 240여 명이 참석한 가운데 ‘제64주년 소방의 날 기념식’을 개최했다고 밝혔다.

▲제64주년 소방의 날 기념식 행사ⓒ영덕소방서 제공

이번 기념식은 ‘헌신으로 지킨 국민안전, 존중과 안전으로 여는 미래’를 주제로 각종 재난현장에서 군민의 생명과 재산 보호를 위해 헌신해 온 소방공무원과 의용소방대원들의 노고를 격려하고, 지역사회와 함께 안전의 가치를 되새기기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 조주홍 영덕군수와 조상준 영덕군의회 의장을 비롯해 소방행정자문위원회, 소방안전협의회, 의용소방대 및 민간단체 관계자 등이 참석해 소방의 날을 축하하고 소방 가족들의 헌신에 감사의 뜻을 전했다. 기념식은 국민의례와 순국선열 및 순직 소방공무원에 대한 묵념을 시작으로 유공자 표창 수여, 기념사, 축사, 소방 홍보영상 시청, 기념촬영 순으로 진행됐다.

특히 이날은 화재·구조·구급 등 각종 재난현장에서 맡은 바 임무를 성실히 수행하고, 소방행정 발전과 지역사회 안전문화 확산에 기여한 소방공무원 21명과 민간인 6명, 단체 1곳 등 총 28명이 유공자로 선정돼 표창을 받았으며, 이중 육성근 소방령(119재난대응과장)이 대통령상을 받는 영예도 안았다. 수상자들은 재난 대응 역량 강화와 화재예방 활동, 지역사회 안전문화 정착 등 각자의 분야에서 기여한 공로를 인정받았으며, 이번 시상은 소방공무원뿐 아니라 지역 안전을 위해 힘써 온 민간 유공자들의 헌신을 함께 조명하는 뜻깊은 자리가 됐다.

▲대통령상 이하 표창을 수여받은 유공자 기념촬영ⓒ영덕소방서 제공

영덕소방서장(박치민)은 “오늘의 소방이 있기까지 각자의 자리에서 묵묵히 헌신해 온 소방 가족과 지역사회 관계자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 군민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼아 신뢰받는 소방, 현장에 강한 소방으로서 안전한 영덕을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.