전주시의회, 한동숭 전주시정연구원장 후보자 인사청문 '적합'

▲9일 열린 인사청문회 ⓒ전주시의회

한동숭 전주시정연구원장 후보자가 시의회 인사청문회에서 '적합' 판단을 받았다.

9일 전북 전주시의회에 따르면 인사청문특별위원회는 이날 한 후보자의 전문성, 경영 능력, 직무 적합성 등에 '적합' 의견을 채택하고 결과를 전주시에 전달하기로 했다.

이번 청문회에는 김동헌 부의장을 위원장으로 채민석 부위원장과 경현철, 김윤철, 김인철, 은영표, 최영심, 최지은, 최한별 의원 등 9명이 참여했다.

의원들은 한 후보자의 대학 재직 및 교육·행정 경력을 토대로 시정 연구 역량과 연구원 운영 방향을 살폈으며 이해충돌 방지, 연구원 독립성, 조직·재정 자립도, 미래 산업 전문성, 연구 성과의 시정 반영 및 국비 연계 방안 등을 집중 질의했다.

김동헌 위원장은 "후보자가 갖춘 이력과 자질이 시정연구원을 이끌어갈 적임자로서 판단돼 적합의견을 결정했으며 앞으로 무거운 책임감을 가지고 시정 발전을 위해 힘써주길 바란다"고 전했다.

한 후보자는 전주대학교 교수, 전북지역문제해결플랫폼 집행위원장 등을 지냈으며 지난 6월 조지훈 전주시장직 인수위원회에서 부위원장과 경제·산업 분과위원장을 맡았다.

앞서 같은 인수위원회 출신인 최강문 전주문화재단 대표이사 후보자는 지난달 20일 인사청문회에서 전문성 부족 등을 이유로 부적합 판단을 받은 뒤 임명 논란 끝에 지난 5일 자진사퇴했다.

한편 전주시의회는 오는 12일 최명희 전주푸드통합지원센터장 후보자에 대한 인사청문회를 열 예정이다.