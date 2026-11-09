"놀러 나오셨나"…전남광주시 행감서 허술한 자료·답변에 의원들 '질타'

▲전남광주통합특별시의회 문화관광체육위원회 양순봉 의원(민주당·나주3)이 전남광주통합특별시 체육국 행정사무감사에서 질의하고 있다. 2026.11.9 ⓒ전남광주특별시의회 유튜브 갈무리

전남광주통합특별시가 행정사무감사에서 제출 자료의 수치 차이를 설명하지 못하고 점검 인원에 대한 부정확한 답변까지 내놓으면서 '준비 부실'이라는 질타를 받았다.

전남광주통합특별시의회 문화관광체육위원회가 9일 진행한 체육국 행정사무감사에서 공공체육시설 지도점검 결과와 법정 계획 수립 현황 등 제출 자료의 정확성을 둘러싼 지적이 이어졌다.

김송식 의원(민주당·구례)은 광주 36곳과 전남 4곳 등 위탁 운영하는 공공체육시설에 대한 지도점검을 묻는 과정에서 제출받은 자료와 보고서에 기재된 내용이 다른 점을 지적했다.

또한 지도 점검 인원을 묻는 과정에서도 혼선이 빚어졌다. 김 의원은 "광주지역 36개 시설을 25일간 집중 점검했다고 했는데, 점검 나가면 몇 명이 나가느냐"고 물었고, 체육국 관계자는 "1명이 지금 근무를 하고 있다"라고 답했다.

김의원이 "자료에 하루에 16개 시설을 점검했다는데 한 명이 나갔느냐, 하루에 16개를 한 명이 어떻게 하느냐"고 따지자, 체육국 관계자는 "지금 인력으로는 한 명이 했을 것이라고 추정해서 말한 것"이라고 답변했다.

이에 김 의원은 "추정으로 해서 자료를 제출한 사람이 어디가 있느냐"고 반문했다.

이후 시와 체육회에서 5명가량이 공동 점검했다며, 앞서 언급한 1명은 업무 담당자를 뜻한 것이라고 번복하며 답변을 잘못했다고 사과했다.

염주종합체육관 등 5개 시설의 지적사항이 동일하다는 지적도 나왔다. 김 의원은 현장점검이 제대로 이뤄졌는지 따져 물었고 "감사 준비를 제대로 하고 나오셨느냐. 그냥 놀러 나오셨느냐"고 강하게 질타했다.

이에 관계자는 인사발령 전에 있던 일이라 파악이 어렵다는 취지로 답변하자 "그러면 행정사무감사 할 필요도 없다. 업무 파악이 안되고 잘 모르겠다고 하면 질의 할게 없다"고 지적했다.

법정 계획 수립 현황에도 '해당 없음'으로 제출한 사실도 지적됐다. 시는 6000만 원을 들여 향후 5개년 체육진흥종합계획을 수립해 시행 중이지만 자료에 '해당 없음'으로 표기해 제출한 것이다. 또한 수립된 5개년 체육진흥종합계획 마저도 전남지역은 누락되어 있다는 점도 문제가 됐다.

이에 양순봉 의원(민주당·나주3)은 "너무 허술하게 업무보고, 행정사무감사를 준비한 것 같다"며 "너무 불성실들한 것 닽아서 실망이 크다. 체육국이 많은 분야에서 진척에 열과 성을 다하지 않는다는 점에서 심히 유감스럽다"고 비판했다.

이에 체육국장은 "뼈아픈 말씀에 공감하고 있고 어떤 체육정책 방향으로 가야 될 것인가에 대해 고민하고 있기 때문에 자료에 담지 못한 것을 인정한다"고 사과했다.