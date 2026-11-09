동해·삼척·고성 ‘어촌뉴딜 3.0’ 선정…우상호 “청년 돌아오는 어촌으로”

강원특별자치도가 해양수산부 주관 '2027년 어촌뉴딜 3.0 사업' 공모에서 도내 신청 지역 3곳 모두 최종 선정되는 성과를 거뒀다.

강원특별자치도는 이번 공모 선정으로 국비 370억 원을 포함해 총사업비 700억 원을 확보했다.

▲동해 묵호항(어촌경제도약형). ⓒ강원특별자치도

이에 따라 낙후된 어촌·어항의 기초 인프라 현대화와 지역별 맞춤형 특화 발전 전략 추진에 착수하기로 했다.

그동안 도내 어촌은 어업 인구 감소와 시설 노후화로 소멸 위기를 겪어왔다.

강원특별자치도는 전문가 컨설팅을 상시 운영하고 정치권과 공조 체계를 가동하는 등 전략적으로 대응했다.

▲삼척 삼척항(어촌경제도약형). ⓒ강원특별자치도

우상호 강원특별자치도지사는 당선 직후부터 어촌 고유의 전통성 보전과 시설 현대화라는 투트랙 전략을 제시하며 공모 대응을 직접 챙겨왔다.

사업 대상지인 동해시 묵호항과 삼척시 삼척항에는 경제도약형 사업으로 각각 300억 원을 투입한다.

동해시 묵호항은 수산·관광 복합 거점과 청년 창업몰을 구축하고 보행 환경 개선, 분산형 언덕 호텔 조성, 야간 경관 특화, 어항 위생 환경 개보수 등을 추진해 체류형 해양관광 거점으로 육성한다.

▲고성 교암항~문암2리항(어촌회복형). ⓒ강원특별자치도

삼척시 삼척항은 정라 문화예술 공간과 연계한 수변 공간을 조성하고 지진해일 안전타워 관광 자원화, 감성 골목길 조성, 수산물 특화 가공 판매장 및 어업 지원 시설 복합화를 진행하기로 했다.

어촌회복형으로 선정된 고성군 교암·문암2리항 일대에는 사업비 100억 원을 투입한다.

돌봄 공간 조성, 보행로 확충, 화장실 정비, 어촌 스테이션 신축, 주차장 조성 등 필수 기초 생활 인프라를 확충한다.

우상호 강원특별자치도지사는 "이번 공모 전 지역 선정은 도의 청정한 해양 자원과 어업공동체 그리고 시·군 행정이 한뜻으로 일궈낸 결실"이라며 "지역별 특색을 살린 맞춤형 사업을 차질 없이 추진해 청년이 돌아오는 활기찬 어촌을 만드는 데 도정 역량을 집중하겠다"고 말했다.