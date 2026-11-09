'목포대 의대 탈락 반발' 김원이 의원, 단식 11일 만에 병원 이송

▲목포대를 국립의대 신설 심사 대상에 포함할 것을 요구하며 단식하던 김원이 더불어민주당 의원(전남광주 목포)이 9일 건강 악화로 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다.2026.11.09ⓒ김원이 의원 페이스북

목포대를 국립의대 신설 심사 대상에 포함할 것을 요구하며 단식하던 김원이 더불어민주당 의원(전남광주 목포)이 9일 건강 악화로 단식을 중단하고 병원으로 이송됐다.

김 의원실에 따르면 단식 11일째인 이날 김 의원의 혈당 수치는 43까지 떨어졌고, 산소포화도도 급격히 낮아지는 등 건강 상태가 악화했다.

김민석 민주당 대표는 이날 오후 4시20분쯤 국회 단식 농성장을 긴급 방문해 단식 중단을 거듭 권고했다. 전남광주 지역 국회의원들도 함께 농성장을 찾아 단식 중단을 요청했다.

결국 김 의원은 오후 4시 40분쯤 단식을 중단하고 119구급차를 타고 병원으로 이동했다.

▲김민석 더불어민주당 대표가 국립의대 심사에 반발하며 단식농성을 이어온 김원이 국회의원을 찾아 단식 중단을 권고하고 있다. 2026.11.9 ⓒ김원이 의원 페이스북 갈무리

김 의원은 전남광주통합특별시의 국립의대 후보대학 추천 과정이 불공정하다며 지난달 30일 단식에 돌입했다. 교육부에 순천대 추천과 별개로 목포대의 의대 설립계획서도 함께 심사할 것을 요구했다.

앞서 통합특별시는 목포대·순천대 통합을 전제로 의대 신설을 추진했지만 두 대학이 합의에 이르지 못하자 별도 심사를 거쳐 지난 8월 30일 순천대를 의대 후보로 정부에 추천했다.

이에 김 의원을 비롯한 서남권 의원들은 심사위원 구성과 병원 설립 가능성, 교원 확보 계획, 의료취약성 등이 충분히 검증되지 않았다며 통합특별시와 전남연구원의 심사에 일제히 반발했다.

그러나 정부는 후보대학 추천 과정에 대해 외부 법률자문 등을 거친 결과, 추천을 반려할 수준의 하자는 없다고 판단했다.

한편 안도걸 민주당 전남광주시당위원장을 비롯한 지역 민주당 의원들은 이날 김 의원 이송 후 기자회견을 열고 서부권 의료 공백을 해소할 실효성 있는 대책을 조속히 마련하라고 정부와 통합특별시에 촉구했다.