빗장은 걸었다지만…이은희 강원도의원 “비지정 동굴 대부분 관리 공백”

강원특별자치도 내 천연동굴 대다수가 지정 자연유산에서 제외된 채 출입 제한 위주의 소극적 관리에 머물러 있어 훼손과 안전사고 위험에 노출되고 있다는 지적이 나왔다.

이은희 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·비례)이 강원특별자치도 문화체육국으로부터 제출받은 2026년도 행정사무감사 자료에 따르면 올해 9월 기준 도내 천연동굴은 총 895개다.

▲이은희 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·비례). ⓒ강원특별자치도의회

이 가운데 천연기념물 9개, 도 지정 자연유산 12개, 비지정 동굴 874개로 집계됐다.

전체 천연동굴 중 일반에 공개된 동굴은 용연굴, 고씨굴, 화암굴, 천곡굴, 환선굴, 백룡굴 등 6개에 불과하며 나머지 889개(99.3%)는 비공개 상태다.

시·군별 분포를 보면 영월군이 287개로 가장 많았고 삼척시 186개, 정선군 185개, 평창군 119개, 태백시 60개, 강릉시 33개, 동해시 24개, 원주시 1개 순이다.

영월군, 삼척시, 정선군 등 3개 시·군에 전체 동굴의 73.5%인 658개가 집중됐다.

이은희 의원은 해당 시·군이 공개동굴 6개만 상시 점검하고 비공개 동굴 889개는 단순 출입 통제선이나 보호펜스 설치 수준으로만 관리한다는 점이 문제라고 지적했다.

이에 따라 동굴 내부 훼손, 붕괴 위험, 무단출입 등에 대한 체계적인 조사와 보존 대책이 시급하다는 것이다.

이은희 의원은 9일 문화체육국 행정사무감사에서 "천연동굴은 한번 훼손되면 원상복구가 불가능한 소중한 자연유산"이라며 "전체 동굴의 97.7%를 차지하는 비지정 동굴 다수가 출입 제한 위주로 관리되는 만큼 체계적인 보존 대책이 필요하다"고 강조했다.

이어 "시·군과 협력해 동굴별 보존 상태와 안전 위험도를 조사하고 정기 점검을 강화하기로 해야 한다"며 "비지정 동굴이 관리 사각지대에 놓이지 않도록 도 차원의 종합 보존관리 계획을 수립해 달라"고 당부했다.