김영진 강원도의원 “산불 진화 관건은 장비 보유량 아닌 현장 투입 속도”

김영진 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·인제)이 인제군 산불 사례를 바탕으로 산간지역의 산불 초기 대응체계 전면 재정비를 촉구했다.

김영진 의원은 9일 산림환경국 대상 행정사무감사에서 지난해 인제군 기린면에서 발생한 산불 대응 과정을 검증하며 현장 대응능력 강화 대책을 요구했다.

▲김영진 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·인제). ⓒ강원특별자치도의회

지난해 11월 20일 인제군 기린면에서 발생한 산불은 주불 진화까지 17시간이 소요됐다.

험준한 산악지형과 야간 헬기 투입의 한계로 초기 진화에 큰 난항을 겪은 것으로 드러났다.

김영진 의원은 산불 신고 이후 최초 진화 인력이 현장에 도착하기까지 걸린 시간과 실제 현장에 투입된 인력·장비 운영의 문제점을 짚었다.

단순 장비 보유 수량만으로 산불 대응능력을 판단하는 행정 방식도 지적했다.

김영진 의원은 "산불은 초기 대응이 핵심이며 장비를 얼마나 가졌느냐보다 현장에 얼마나 신속히 투입할 수 있는지가 관건"이라며 "기린면 산불 대응 과정을 면밀히 분석해 산간지역의 접근 취약성을 보완한 실효성 있는 배치체계를 구축하기로 해야 한다"고 강조했다.