'제17회 문경시 행정동우회 서예전시회' 개막식

'제17회 문경시 행정동우회 서예전시회'가 9일 오후 4시 문경시 문경문화예술회관 전시실에서 개막식을 가졌다.

이번 전시회는 행정동우회 문경시서예회(회장 권영하) 주최로 9~11일까지 3일간 개최된다.

▲'제17회 문경시 행정동우회 서예전시회' 테이프 커팅식ⓒ문경시 제공

문경시 행정동우회 서예전시회는 서예에 대한 열정으로 꾸준히 작품활동을 이어오고 있는 회원들의 창작 성과를 시민들에게 선보이고 있다.

특히 오랜 공직생활을 통해 쌓아온 삶의 경험과 연륜을 예술로 승화시킨 작품들은 시민들에게 일상 속 여유와 감동을 느끼는 기회를 제공할 것으로 기대된다.

권영하 회장은 “이번 전시회가 회원들의 예술적 열정을 시민들과 나누고, 서예의 아름다움과 전통문화의 가치를 되새기는 뜻깊은 자리가 되기를 바란다”고 말했다.

김학홍 문경시장은 “꾸준한 창작활동으로 지역 서예문화의 맥을 이어오신 회원 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 시민들이 다양한 문화예술을 가까이에서 향유할 수 있도록 지역 문화예술 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.