대구시의사회·(사)대구시의사회 사회공헌사업단, 취약계층 김장 김치 지원사업 성금 2천만 원 전달

▲'2026년 대구지역 취약계층 김장 김치 지원사업' 돕기를 위한 희망나눔 특별성금 전달식ⓒ대구시 제공

민복기 대구광역시의사회 회장 겸 (사)대구광역시의사회 사회공헌사업단 대표이사는 9일 오후 대구시 산격청사에서'2026년 대구지역 취약계층 김장 김치 지원사업' 돕기를 위한 희망나눔 특별성금 2천만 원을 전달했다.

이번 후원금은 대구지역 의사회원들이 마련한 것으로, 겨울철 김장 준비에 어려움을 겪는 지역 내 취약계층을 지원하기 위해 마련됐다.

전달된 후원금은 김장 김치 지원사업을 통해 지역 내 저소득층과 취약계층 가정에 김장 김치를 전달하는 데 사용될 예정이다.

대구광역시의사회와 (사)대구광역시의사회 사회공헌사업단은 희망나눔 특별성금 등을 국내외 재난과 위기 상황에서 지속적인 후원 활동을 펼쳐왔으며, 장애인 재활기금 지원, 연탄 나눔, 불우이웃돕기 성금 전달 등 다양한 사회공헌 활동과 국내외 의료봉사를 통해 의료인의 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.

이날 전달식에는 대구광역시의사회 민복기 회장, 대구광역시 추경호 시장, 대한적십자사 대구광역시지사 배인호 회장, 대구광역시사회복지협의회 김석표 회장 등이 참석해 성금 전달의 뜻을 함께했다.