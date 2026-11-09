경산시 남부동지역사회보장협의체, 주거환경개선사업 추진

경북 경산시 남부동지역사회보장협의체(공동위원장 정성극, 양분자)는 9일, 해피하우스 주거환경개선사업을 추진했다.

이번 사업은 주거환경 개선이 필요한 취약가구 1가구에 노후 싱크대 교체를 지원해 보다 위생적이고 편리한 주거환경 조성을 지원했다.

▲경산시 , 남부동지역사회보장협의체, 해피하우스 주거환경개선사업 추진ⓒ경산시 제공

정성극 위원장은 “주거환경 개선이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움을 드릴 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 어려운 이웃을 살피고 따뜻한 나눔을 실천하는 데 앞장서겠다”고 말했다.

양분자 남부동장은 “이번 사업이 주거환경 개선에 어려움을 겪는 주민들에게 작은 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회보장협의체와 긴밀히 협력해 복지 사각지대를 해소하고 주민들이 체감할 수 있는 맞춤형 복지서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 남부동지역사회보장협의체는 주거환경개선사업 이외도 지역 내 복지사각지대에 놓인 어려운 이웃을 발굴하고, 민관 협력을 통해 다양한 복지자원을 연계하여 지역주민의 복지 증진과 지역사회 복지안전망 구축에 노력하고 있다.