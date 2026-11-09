경산시 남부동지역사회보장협의체, 주거환경개선사업 추진

경북 경산시 남부동지역사회보장협의체(공동위원장 정성극, 양분자)는 9일, 해피하우스 주거환경개선사업을 추진했다.
이번 사업은 주거환경 개선이 필요한 취약가구 1가구에 노후 싱크대 교체를 지원해 보다 위생적이고 편리한 주거환경 조성을 지원했다.
정성극 위원장은 “주거환경 개선이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움을 드릴 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 어려운 이웃을 살피고 따뜻한 나눔을 실천하는 데 앞장서겠다”고 말했다.
양분자 남부동장은 “이번 사업이 주거환경 개선에 어려움을 겪는 주민들에게 작은 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회보장협의체와 긴밀히 협력해 복지 사각지대를 해소하고 주민들이 체감할 수 있는 맞춤형 복지서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.
한편, 남부동지역사회보장협의체는 주거환경개선사업 이외도 지역 내 복지사각지대에 놓인 어려운 이웃을 발굴하고, 민관 협력을 통해 다양한 복지자원을 연계하여 지역주민의 복지 증진과 지역사회 복지안전망 구축에 노력하고 있다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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