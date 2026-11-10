수류탄으로 적 자주포 맞선 호국영웅…11일 고 심일 소령 추모식 거행

원주시가 오는 11일 오전 11시 현충탑 광장에서 육군 제36보병사단과 공동으로 고 심일 소령 제75주기 추모식을 거행하기로 했다.

이번 추모식은 6·25전쟁 당시 조국을 위해 목숨을 바친 고 심일 소령의 희생과 헌신을 기리고 호국정신을 후대에 계승하기 위해 마련했다.

▲고 심일 소령. ⓒ원주시

고 심일 소령은 6·25전쟁 발발 당시 춘천·소양교 전투에서 수류탄과 화염병으로 적의 자주포에 맞서 싸우며 국군의 전투 의지를 드높인 대표적인 호국영웅이다.

1951년 1월 26일 전사했다.

태극무공훈장을 받고 소령으로 추서됐다.

특히 추모식을 열 수 있는 현충탑 광장은 고 심일 소령의 유족이 원주시에 부지를 희사해 건립한 곳으로 호국영웅의 넋을 기리는 보훈 공간에 유가족의 뜻까지 깃들어 있어 의미를 더한다.

이날 행사에는 심일 소령 유가족을 비롯해 6·25전쟁 참전유공자, 원주시 관내 대학 학군사관후보생, 군 관계자 등이 참석한다.

추모식은 약력 소개와 헌화 및 분향, 추모사에 이어 호국영웅에 대한 경의를 표하는 조총 발사 순으로 진행할 예정이다.

원주시 관계자는 "오늘날 우리가 누리는 평화와 번영은 고 심일 소령을 비롯한 수많은 호국영웅들의 값진 희생 위에 세워진 것"이라며 "앞으로도 국가를 위해 헌신한 유공자들의 숭고한 뜻을 기리고 그 정신이 시민들의 일상에 스며들 수 있도록 국가유공자 예우와 보훈문화 확산에 최선을 다하겠다"고 말했다.