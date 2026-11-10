나주 요양병원 80대 환자 골절 사고 파장…경찰 수사 이어 노인학대 조사 착수

▲나주시 산포면 소재 요양병원 ⓒ프레시안(김육봉)

전남광주 나주시의 한 요양병원에서 80대 입원 환자가 요양보호사와 실랑이를 벌이다 넘어져 고관절이 골절된 사고와 관련해 경찰 수사에 이어 나주시가 노인학대 여부를 확인하기 위한 합동조사에 나선다.

나주시는 최근 산포면 소재 요양병원에서 발생한 요양보호사의 폭행과 노인학대 의심 신고와 사고직후 구호 조치 미흡과 관련해 이달 중 전남서부노인보호전문기관, 나주시보건소와 함께 해당 의료기관에 대한 합동조사를 실시할 계획이다고 10일 밝혔다.

이번 조사는 환자가 넘어지는 과정에서 부적절한 신체 접촉이 있었는지와 사고 이후 의료기관의 대응이 적절했는지 등 노인학대 의심 사안의 사실관계를 확인하기 위한 것이다.

해당 요양병원에 입원 중이던 80대 환자는 물을 뜨려던 과정에서 요양보호사와 실랑이를 벌이다 바닥에 넘어져 고관절이 골절되는 부상을 입었다.

환자 가족 측은 당시 요양보호사가 환자를 밀쳐 넘어뜨렸다고 주장하며 해당 요양보호사를 폭행치상 혐의로 경찰에 고소했다.

특히 가족들은 사고 직후 현장에 간호조무사가 있었음에도 환자에 대한 즉각적이고 적절한 구호 조치가 이뤄지지 않았다며 병원 측의 대응에도 문제를 제기하고 있다.

사고 당시 병원 내부 폐쇄회로(CC)TV에는 환자와 요양보호사 사이에 실랑이가 벌어지는 장면이 담긴 것으로 전해졌다. 다만 구체적인 신체 접촉 경위와 환자가 넘어진 원인, 요양보호사의 고의성 여부 등은 경찰 수사를 통해 확인돼야 한다.

시는 이번 합동조사에서 사고 당시 환자의 상태와 의료기관의 대응 과정을 확인할 수 있는 간호기록과 진료기록 등을 중점적으로 살펴볼 방침이다.

전남서부노인보호전문기관이 진행하는 노인학대 여부 조사와 판정에는 약 4~6개월이 소요될 것으로 예상된다.

이에 따라 해당 요양보호사의 행위가 노인학대에 해당하는지에 대한 판단은 관계기관의 조사 결과를 지켜봐야 할 것으로 보인다.

나주시는 노인보호전문기관의 학대 여부 조사 결과와 나주경찰서의 수사 결과를 토대로 후속 조치가 이뤄질 것으로 보고 있다. 다만 시설종사자에 대한 형사처벌 여부는 수사와 사법절차에 따라 판단될 사안이다.

시는 이번 사고를 계기로 관내 의료기관에 대한 환자 인권 보호와 안전관리 실태 점검도 강화하기로 했다.

나주시보건소는 오는 12월 말까지 관내 의료기관장과 시설종사자를 대상으로 연간 4시간 이상의 인권교육 수료 여부를 점검하고, 의료기관에 대한 지도·점검을 강화할 계획이다.

병원 관계자는 "치매를 앓고 있는 환자가 정수기에서 반복적으로 물을 받아 바닥이나 침대에 쏟는 일이 있어 요양보호사가 물컵 사용을 제지하는 과정에서 불미스러운 사고가 발생했다"며 "의도치 않게 환자가 다친 데 대해 요양보호사도 죄송한 마음을 갖고 있으며, 앞으로 종사자 교육과 환자 안전관리를 강화해 유사한 사고가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 경찰 수사에 이어 나주시와 노인보호전문기관의 합동조사가 예고되면서 이번 사고의 정확한 경위와 병원 측의 관리·대응 과정이 규명될 수 있을지 주목된다.