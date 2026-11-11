선거 끝낸 트럼프. 이란 공격 접었나 …"군사적으로 사실상 끝났다"

미국 중간선거에서 이란 전쟁이 공화당 참패 주요 원인으로 꼽힌 가운데 도널드 트럼프 미 대통령이 이란과의 군사적 대결이 "사실상 끝났다"며 공격 재개 가능성에서 한발 물러섰다.

트럼프 대통령은 9일(이하 현지시간) 백악관 브리핑실에서 연 기자회견에서 이란 전쟁이 "군사적으론 사실상 끝났다"며 "현재로선 (이란에 대한) 군사 행동을 취할 필요가 없을 것 같다"고 밝혔다. 그는 "우린 현상유지(status quo)를 하고 있을 뿐"이며 "이는 (이란) 인접국 요청에 따른 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 다만 "우린 어떤 이유로든 상황이 바뀌면 대응할 만반의 준비를 갖추고 있다"고 경고했다. 이날 회견은 트럼프 대통령이 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와 만난 뒤 이뤄졌다.

그러나 트럼프 대통령은 이란에 대한 해상 및 육상봉쇄는 계속될 거라고 분명히 했다. 그는 이날 회견에 앞서 소셜미디어(SNS)를 통해 "카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 쿠웨이트 및 다른 나라들은 현상유지, 다시 말해 육지와 바다에서 이뤄지는 사상 최대 규모의 해상봉쇄 및 철문(Iron Gate) 작전을 선호한다"고 밝혔다. 그러면서 "이 분쟁 종식을 향한 긍정적 흐름을 보고 있다"고 덧붙였다.

지난 7일 미 중부사령부는 이란이 육로를 이용해 첨단 무기 및 기타 물자를 운송하는 걸 막기 위한 '철문 태스크포스' 창설을 밝혔다. 해상 봉쇄에 이어 이란 육상 국경과 카스피해를 통한 무기 및 제재 대상 물자 등 흐름도 막겠다는 것이다.

트럼프 대통령은 회견에서 이란이 "매우 정중하게 대화 중"이고 "무슨 일이 일어날진 모르겠지만 종식 가능성이 높다"며 "군사 개입이 마무리되면 미국인과 세계인들은 훨씬 더 안전해질 것"이라고 말했다.

알사니 총리는 9일 소셜미디어에 트럼프 대통령과 역내 상황과 미·이란 대화 진정 방안에 대한 대화를 나눴고 "합의 도출과 지역 평화를 위한 긍정적 논의에 감사드린다"고 밝혔다.

다만 합의에 실제 진전이 있을진 미지수다. 이란 안보수장인 모흐센 레자이 최고국가안보회의 사무총장은 10일 소셜미디어를 통해 "허구의 회담에 대한 가짜뉴스 제조를 멈추라"며 "이란이 거듭 제시한 7개 조건에 항복할 때"라고 밝혔다.

이란은 해상봉쇄 해제, 제재 해제, 모든 전선에서의 전투 중단 등을 조건으로 내걸고 있지만, 마코 루비오 미 국무장관은 8일 "터무니없고 우스꽝스러우며 전혀 현실적이지 않다"고 일축했다. 그는 "우리가 돌파구 진입 직전이라고 말하긴 어렵다"고도 했다.

<로이터> 통신을 보면 9일 안와르 가르가시 아랍에미리트 대통령 외교 고문도 수도 아부다비에서 열린 한 지정학 회의에서 "우린 결정적 해법이나 안정적 역내 질서를 당연하게 여길 수 없는 장기간의 불확실성에 대비해야 한다"며 즉각적·포괄적 합의 가능성을 낮게 봤다.

이란 전쟁이 선거 패배 원인으로 꼽히며 공화당이 피트 헤그세스 국방장관(전쟁부 장관)에 책임을 물으려 하고 있지만 트럼프 대통령은 헤그세스 장관을 강하게 옹호하고 있기도 하다. 트럼프 대통령은 9일 회견에서도 "피트 헤그세스는 두 개의 전쟁에서 승리했다"며 탄핵될 이유가 없다고 강변했다. 두 개의 전쟁은 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 전 대통령을 체포한 사건과 이란 전쟁을 말한다.

공화당 내 대표적 반트럼프 인사인 토머스 매시 하원의원은 9일 헤그세스 장관 탄핵소추안을 발의했다. 1973년 전쟁권한법을 어기고 의회 승인 없이 이란에서 군사 작전을 90일 이상 벌인 점, 마약 운반 의심선에 대한 폭격 등의 혐의다. 탄핵안에 대해 이르면 이번 주 하원 표결이 이뤄질 수 있다.

하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표는 8일 탄핵안을 "강력 찬성"한다고 밝힌 바 있고 일부 공화당 의원들도 헤그세스 장관에 대한 불만을 표현했지만 공화당 218석, 민주당 214석으로 공화당이 하원 과반을 점유하고 있는 상태에서 가결 전망은 불확실하다.

헤그세스 장관은 탄핵안에 맞서 10일 펜타곤에서 여섯 달 만에 기자회견을 가질 예정이다.