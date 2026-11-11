정부 "종부세 '거주 우대' 지켜져야"…與일각 완화론 일축

이형일 경제부총리가 여당 일각의 '종부세 거주-비거주 일원화' 주장에 대해 "거주-비거주를 동일하게 할 경우는 거주용 주택에 대한 우대가 지켜지지 않는다"며 "(차등이) 지켜져야 한다"고 말했다.

이 부총리는 10일 국회 예산결산특별위원회 경제부처 부별심사에서, 더불어민주당 황명선 의원이 "부득이하게 비거주한 경우 예외로 둘 수 있도록 제도를 잘 설계했는데, 차등의 원칙은 유지해야 하지 않느냐"고 질의한 데 대해 공감하며 이같이 답변했다.

이 부총리는 "실제 거주하는 사람 외에도 부득이한 사유로 비거주한 사람도 거주용은 다 (기본공제) 14억 원"이라며 "부득이하게 비거주하는 경우는 거주로 본다"고 설명했다.

▲이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 5일 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 의원 질의에 답하고 있다. ⓒ연합뉴스

이날 예결위에서, 박홍근 기획예산처 장관은 추미애 경기도지사가 도 재정위기 극복을 위해 경기도청 신청사 매각까지 검토하고 있다는 보도가 나온 데 대해 "풀어가는 방법은 물론 재정당국 입장에서 보기에 다소 낯설고 거친 부분이 있다"고 평해 눈길을 끌었다.

박 장관은 "(다만) 경기도 인구가 급증했는데 특히 노인 인구가 서울로부터 많이 이전됐다. 그런데 취득세는 줄어들고 (지방교부세) 불교부단체라고 하는 게 가장 어려움을 겪고 있는 것으로 안다"고 경기도 사정을 일부 대변해 설명했다.

이는 국민의힘 김선교 의원이 "추미애 경기도지사가 재정위기를 선언하면서 급기야 신축한지 5년 된 광교 신청사 매각 카드까지 만지작거리고 있다고 한다"며 "이재명 대통령이 성남시장 재직 당시 모라토리엄을 선언했던 사태와 빼닮지 않았느냐"고 한 데 대한 답변이었다.

▲박홍근 기획예산처 장관이 10일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 질의에 답변하고 있다. ⓒ연합뉴스

국민의힘 김태규 의원은 문화방송(MBC) 보도가 자신에 대해 비판적이고 편향적이라며 "부적절하다", "이러니 MBC가 '민주당 브로드캐스팅 코퍼레이션'이라는 말을 듣는 것"이라고 주장하고 "이런 걸 징계 안 하고 왜그냥 놔두느냐"고 김종철 방송미디어통신위원장에게 따져묻기도 했다.

그러자 바로 뒤이어 질문대에 올라온 민주당 김현 의원은 "방송법 제4조, 누구든지 방송편성에 관해 규제와 간섭을 할 수 없다"며 "방송편성에 대해서 누군가가 면책특권을 악용해서 질문을 한다면 방송법에 저촉되는 것"이라고 역으로 김태규 의원을 겨냥했다.

김 방미통위원장은 "방송 내용은 표현의 자유를 보장받고 있고, 저희가 직접적인 심의를 할 수 없다. (심의는) 방송미디어통신심의위원회 소관이어서 (방송 내용에 대해) 직접적 의견을 말씀드릴 수 없다"고 했다.