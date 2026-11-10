박지원 "의대 유치 무산된 목포에 전남대병원 분원이 가장 좋은 대안"

▲지난 11일 명량대첩축제가 열린 울돌목에서 박지원 더불어민주당 국회의원(해남·완도·진도)이 민형배 전남광주통합특별시장과 국립의대 선정 등 현안에 대해 이야기를 하고 있다. 2026.9.11 ⓒ박지원 의원 페이스북 갈무리

박지원 더불어민주당 의원(해남·완도·진도)이 국립의대 유치가 무산된 목포의 의료 대안으로 전남대병원 분원 설립을 꼽으며 선정 논란에 매달리기보다 대책 마련에 나서야 한다고 밝혔다.

박 의원은 10일 KBS목포<출발 서해안시대> 라디오에 출연해 "이제 과거 얘기를 해봐야 아무런 필요가 없다"며 "대통령께서도 말씀하신 대안으로 가자"고 말했다.

그는 대통령도 순천대 대신 목포대를 선정하면 다시 갈등이 불거질 수 있다는 취지로 목포가 대안을 만드는 것이 좋겠다고 말했다고 전했다.

목포의 의료서비스 확충 방안과 관련해 민형배 전남광주통합특별시장이 검토를 제안한 서울 '빅5' 병원 목포 분원에 대해서는 "국립대학병원이 제일 좋다"며 "전남대학교 분원이 거리상 서로 협업을 할 수 있기 때문에 가장 좋은 방법이라고 생각한다"고 밝혔다.

반면 목포대에서 나오는 로스쿨·전자공학과 신설 요구에 대해서는 "현실적으로 그러한 문제가 과연 목포 시민들의 건강·의료에 무슨 혜택이 있느냐"고 선을 그었다.

대안 마련은 단식 중단 후 입원한 김원이 의원이 퇴원하는 대로 본격화하겠다는 입장이다.

박 의원은 전날 김 의원의 단식장을 찾아 "김원이 의원을 중심으로 서삼석, 박지원이 함께 대안을 만들어 중앙정부와 민형배 시장을 접촉하자"고 제안했다고 전했다.

이어 목포 지역에서 다양한 의견이 나오고 있다며 "통일된 안을 만들어 저희들에게 주시면 접촉을 해서 그러한 방향으로 가겠다"고 밝혔다.

앞서 교육부는 지난 4일 순천대를 의대 신설 대학으로 선정했다. 목포대 의대가 무산된 것에 반발해 단식 농성을 이어가던 김원이 의원은 지난 9일 단식 11일 만에 병원으로 이송됐다.