신안도서관 준공하고도 문 못 열어…읍사무소 공사 지연에 개관 '차질'

교육청의 신안도서관이 건물 준공 이후에도 문을 열지 못하고 있다. 지도읍사무소와 공동으로 사용하는 주차장과 상하수도 시설이 완공되지 않아 사용승인 신청조차 늦어지면서 기관 간 사업 일정 관리가 미흡했다는 지적이 제기됐다.

전남광주시의회 김건안 의원(더불어민주당·북구1)은 10일 신안교육지원청 행정사무감사에서 신안도서관 개관 지연 문제를 지적하고, 신안군과 적극적인 협의를 통해 개관을 앞당길 것을 촉구했다.

당초 신안도서관은 업무보고에서 7월 개관을 예고했다. 그러나 도서관 건물 준공에도 불구하고 지도읍사무소와 주차장·상하수도 시설을 공동으로 사용하는 구조에서 읍사무소 건설이 지연되면서 도서관 사용승인 신청까지 차질을 빚었다.

▲(좌측)김건안 시의원이 신안교육지원청 장태환 교육장에게 신안도서관에 대해 질의하고 있다. 2026. 11. 10 ⓒ전남광주시의회

김 의원은 공동사용 시설의 공사 일정과 사용승인 조건을 사전에 충분히 검토하지 못한 점을 문제 삼았다.

그는 "도서관 건물만 완공해도 문을 열 수 없는 구조였다면 공동사용 시설의 완공 시점과 사용승인 조건을 개관 계획에 함께 반영했어야 한다"며 "읍사무소 공사 지연이 도서관 개관에 미칠 영향을 언제 파악했고, 어떤 대책을 마련했는지 점검해야 한다"고 지적했다.

이어 "시설을 공동으로 사용하는 취지는 이해하지만 기관 간 일정 조율이 제대로 이뤄지지 않아 주민들이 도서관을 이용하지 못하는 상황이 길어져서는 안 된다"며 "신안군과 미완료 공정, 사용승인 신청 요건, 기관별 조치기한을 명확히 정리해야 한다"고 강조했다.

이에 장태환 교육장은 "현재 신안군청에서 사용 승인 관련 업무를 추진 중에 있고 3개 부서에서 아직 통과가 안 된 걸로 파악하고 있다"며 "먼저 개관할 수 있도록 관련 사용 승인을 신속히 집행해 달라고 요청을 했지만 지연되고 있는 상황이다"고 밝혔다.

김 의원은 "개관 일정의 조속한 확정과 함께 시설 안전점검, 도서 정리, 운영인력 확보 및 프로그램 준비도 병행할 것"을 주문했다.