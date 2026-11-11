친명 핵심 김우영, 박시영 겨냥 "용역 방송"…김어준도 겨냥

더불어민주당 김우영 의원이 최근 정치 컨설턴트와 정치 유튜버를 겸업해 논란이 된 박시영 '주식회사 박시영' 대표를 겨냥해 "용역 방송"이라고 비판해 눈길을 끌었다. 김 의원은 친명계 핵심 인사이고, 박 대표는 이른바 정치 인플루언서들 가운데 대표적 친청(親정청래) 성향 인사로 분류된다.

8.17 전당대회를 앞두고 시작한 친명-친청 내전이 최근 김민석 당대표의 신천지 의혹 관련 사과에도 계속 이어지는 모양새다. 특히 김 대표의 사과로 친청계가 기세를 올리고 있는 가운데, 친청 성향 정치 컨설턴트의 윤리적 문제가 새로 제기된 형국이어서 파장이 주목된다. 박 대표는 신천지 논란에도 직접 '참전'했던 한 당사자이기도 하다.

김 의원은 10일 문화방송(MBC) 라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰에서 "이해충돌은 분명하다"며 "선거 시기에 컨설팅 계약을 맺어서 특정 후보자의 당선에 기여하게 하거나 상대방을 떨어뜨리게 하거나 하는 행위는 선거법적으로도 저촉 가능성이 있다"고 지적했다.

라디오 진행자가 '자신과 컨설팅 계약을 맺은 정치인을 자기 유튜브 방송에 출연시켜서 이야기하는 것 내지 해당 정치인과 관련된 평론을 하는 것은 문제 아니냐'고 질문한 데 대한 답이었다.

김 의원은 "유시민 작가가 '용역·촉법(평론가)' 얘기를 한 적 있지 않느냐"며 "따지고 보면 이건 '용역 방송'이라고 할 수 있다", "약간의 기만 광고에 해당될 수 있다"도 했다.

그는 "유튜브나 SNS는 공직선거법의 사각지대에 있다"며 "일반적으로는 컨설팅 계약을 하고 기획 비용이라든가 컨설팅 비용으로 처리하는데, 유권자 입장에서는 알 권리가 보장되지 않고 '중립적이고 객관적으로 방송을 하는구나' 이렇게 생각을 하게 만든다"고 지적했다.

전날 <경향신문>, <오마이뉴스> 등이 공동으로 국회의원들의 여론조사·컨설팅 관련 정치자금 사용 내역을 분석해 보도한 데 따르면, 지난 4년간 관련 계약을 가장 많이 수주한 곳은 '(주)박시영'인 것으로 나타났다.

박 대표와 컨설팅 등 계약을 한 민주당 의원 12명은 모두 유튜브 채널 '박시영TV'(구독자 수 71만여 명)에도 출연했다고 한다. 이에, 컨설팅 계약을 맺은 정치인을 자신의 유튜브 채널에 출연시키거나 또는 출연시키지 않더라도 방송에서 해당 정치인에 대해 긍정적인 평론을 하는 경우 이해충돌 소지가 있다는 지적이 나왔다.

특히 박 대표는 지난 7월 민주당 8.17 전당대회를 앞두고 정청래 당시 당대표 후보가 이희자 한국근우회 회장과 함께 찍힌 사진이 나돌며 정 후보와 신천지 간 유관 의혹이 제기되자, 이재명 대통령과 이희자 회장이 찍힌 사진을 유튜브에 공개하면서 '이희자와 사진을 찍은 게 문제라면 이재명 대통령도 문제'라는 취지로 사실상 정 후보를 방어한 바 있다. 그러나 후에 드러난 바, 박 대표가 공개한 사진은 원래 이 대통령과 이희자 회장 외에 정 후보까지 3인이 같이 찍힌 것이어서 사진 조작·왜곡 논란이 추가로 일었다.

앞서 지난 9월 김민석 당대표는 지방선거 당시 추미애 경기도지사와 박 대표 업체 간의 21억 원 상당 계약에 대해 "주의깊게 지켜보고 있는 상황"이라고 공개 발언하기도 했다. 김 의원은 2021년 당시 이재명 대선후보 정무특보단장을 맡았고, 이재명 당대표 시절 당대표 정무조정실장과 친명계 외곽조직 '더민주전국혁신회의' 1기 상임대표를 지내는 등 친명 핵심 인사로 꼽힌다.

김 의원은 이날 인터뷰에서 또 정당 공천 관련 여론조사를 하는 업체가 해당 선거에 입후보하려는 정치인의 컨설팅을 맡는 경우의 문제점에 대해서도 "그것도 심판이 선수로 뛰는 것"이라며 "여론조사 경선 과정에서, 사각지대에 아주 교묘한 방식으로 개입을 해서 누구를 유리하게 하거나 불리하게 하거나 하는 그런 일들이 자주 있다. 손을 봐야 할 때가 됐다"고 하기도 했다.

이 역시 2023년 박 대표가 민주당 정치혁신위원으로 활동하면서 동시에 민주당 정치인들을 상대로 정치 컨설팅을 해 논란을 빚고 혁신위원에서 사퇴한 일을 에둘러 겨냥한 것으로 풀이된다.

김 의원은 이날 인터뷰에서 박 대표 외에도 방송인 김어준 씨의 유튜브 채널에 대해서도 문제를 제기했다. 김 씨 역시 친청 성향으로 평가받고 있다.

김 의원은 공직선거법상 인터넷광고 등 규정을 손볼 필요성을 제기하며 "유튜브는 시장점유율 기준을 다시 적용해야 된다", "개인이 운영하거나 팔로우가 적은 데는 최대한 자유를 존중할 필요가 있고, '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장' 이런 데는 동접자가 엄청나게 많지 않느냐. 유튜브라고 하는 시장에서의 점유율 기준으로 보면 지배적 사업자라고 간주할 수도 있다. 여론에서 차지하는 영향력이 비대하기 때문에 일정한 공적 책임을 가하도록 하는 것이 시대적 추세에 맞다"고 주장했다.

그는 "거대 유튜브 같은 경우, 그들의 상업적 이익을 위해 정치인을 악용할 수 있다"며 "자신들의 유튜브의 마케팅적 이익을 위해 정치인과 공모 내지 결탁을 할 수가 있다. 그런 부분은 여론시장을 교란시키기도 하고, 국민들의 건전한 비판 의식을 왜곡시킬 수가 있다"고 지적했다.

그는 특히 "과거에는 '조중동'이라든가 기성 언론에 대항하는 대항 언론으로서 순기능을 많이 해왔지만, 요즘은 많이 논란이 되고 있는 게 현실"이라며 "특정 유튜버가 정치의 의제를 선정하고 정당의 경선에 개입하고…. 이것이 갖는 기능이 과연 바람직한가. 과연 국민주권 시대에 부합하는 방식으로 기능을 하는 것인가에 대한 자기 성찰이 필요하다"고 했다. 주어가 없는 문장이지만, '나는 꼼수다' 시절부터의 김 씨 행적을 연상시키는 부분이 적지 않다.

김 의원은 "저항적인 운동일 때 갖는 유튜버들의 순기능(이 있다), 그러나 상황이 바뀌었다"며 "분노집약형 수익구조, (즉) 사람들의 정서적인 감정을 끌어올려서 동접자를 최대한 끌어 모으고 슈퍼챗을 받아서 수익을 올리는 것으로부터 자유롭지 않기 때문에 사회가 자꾸 통합 지향성을 못 갖고, 극단적 분열 양상으로 가는 문제가 있다"고 비판했다.