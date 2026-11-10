간병비가 병원비보다 많다…김산 강원도의원, ‘보호자 없는 병실’ 확대 촉구

김산 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천8)이 9일 복지보건국 행정사무감사에서 강원특별자치도재활병원의 관리·감독 강화. 영동지역 재활의료 기반 확충, 간병비 부담 완화 등을 촉구했다.

김산 의원은 강원특별자치도재활병원이 도립병원인데도 도의회 행정사무감사 대상에 포함되지 않은 점을 지적했다.

▲김산 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천8). ⓒ강원특별자치도의회

그는 "도민의 재활의료를 책임지는 핵심 공공의료기관인 만큼 운영 실태와 공공의료 기능에 대한 의회의 관리·감독이 필요하다"며 "도의회 행정사무감사 대상기관에 포함하는 방안을 적극 검토해야 한다"고 강조했다.

이어 영동지역의 재활의료 접근성 문제를 제기하며 재활병원 추가 설치 필요성을 주장했다.

김산 의원은 "거주지역에 따라 재활의료서비스 이용에 격차가 발생하지 않도록 영동지역에도 전문 재활병원을 추가 설치하는 방안을 적극 추진해야 한다"고 말했다.

특히 최근 간병비가 병원비보다 더 나오는 현실을 지적하며 '보호자 없는 병실사업' 확대를 주문했다.

김산 의원은 "치료비에 간병비까지 더해져 환자와 가족의 경제적 부담이 가중되고 있다"며 "간병 부담이 가계의 위기로 이어지지 않도록 보호자 없는 병실사업을 확대해야 한다"고 밝혔다.

끝으로 김산 의원은 "공공의료는 도민의 삶의 질을 결정하는 필수 공공서비스"라며 "강원특별자치도는 지역 간 의료격차를 줄이고 간병 부담을 완화하는 적극적인 행정·재정적 지원에 나서야 한다"고 덧붙였다.