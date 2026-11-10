해남 한자산소항·징의항 '어촌뉴딜3.0사업' 선정…4년간 100억 투입

해남군 황산면 한자산소항과 징의항이 해양수산부가 주관하는 2027년 어촌뉴딜3.0사업(어촌회복형) 대상지로 최종 선정됐다.

10일 군에 따르면 '어촌뉴딜3.0사업'은 기존의 개별 어항 중심 사업에서 벗어나 2~3개 어항을 하나의 생활권으로 묶어 생활권 단위의 종합적인 어촌 재생을 추진하는 사업이다.

이번 공모 선정에 따라 한자산소항과 징의항에는 내년부터 4년간 국비 70억원을 포함해 총 100억 원의 사업비가 투입될 예정이다.

▲해남 황산 한자산소항과 징의항 사업계획평면도ⓒ해남군

주요 사업으로는 ▲핵심시설인 어촌스테이션 조성 ▲신재생에너지인 태양광 시설 설치 ▲정주여건 개선 및 징의 공동작업장 조성 등 생활여건 개선 ▲어업인 안전쉼터 및 스마트 안전시스템 구축 등 안전관리 ▲물양장 증고 및 기반시설 정비 등 어항정비 ▲지역주민 역량강화 및 공동체 활성화를 위한 소프트웨어(SW) 사업 등이 추진된다.

특히 한자산소항은 2023년부터 어촌신활력증진사업 공모에 지속적으로 도전한 끝에 네 번째만에 최종 대상지로 선정됐다.

해남군은 그동안 어촌신활력증진사업을 통해 어촌·어항 재생사업을 꾸준히 추진해 왔다. 2023년 선정된 내장항은 사업을 완료했으며, 송호항은 사업이 진행 중이다. 또한 2026년부터 개편된 어촌뉴딜3.0사업으로 선정된 학가항·우근항은 현재 기본계획 수립을 위한 용역을 추진하고 있다.

이번 한자산소항·징의항 선정으로 해남군은 어촌신활력증진사업과 어촌뉴딜3.0사업을 통해 총 350억 원 규모의 사업비를 확보하고 어촌·어항 재생사업을 추진하게 됐다.

군 관계자는 "그동안 공모사업에 꾸준히 도전해 온 지역 주민들의 노력과 참여가 이번 선정이라는 좋은 결과로 이어졌다"며 "한자산소항과 징의항이 주민들이 살기 좋은 정주공간이자 활력 있는 어촌으로 거듭날 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.