대구 서구, 적극행정으로 주민 편익 높이고 골목상권에 활력 더한다

▲대구 서구가 지난 9일 ‘2026년 하반기 적극행정 경진대회’를 개최하고 있다ⓒ대구서구

대구 서구가 주민 생활 속 불편을 해결하는 적극행정과 지역 상권에 활력을 불어넣는 골목경제 활성화 사업을 함께 추진하며 지역 발전에 힘을 쏟고 있다.

행정 분야에서는 인공지능(AI) 등 새로운 기술을 활용한 복지서비스 개선과 생활안전 확보 등 주민 체감형 정책 성과를 발굴했으며, 지역 상권에서는 원대가구명물거리의 특성을 살린 가구쇼를 개최해 시민들의 발길을 유도했다.

대구 서구(구청장 권오상)는 지난 9일 ‘2026년 하반기 적극행정 경진대회’를 개최하고 주민 편익 증진과 행정서비스 향상에 기여한 적극행정 우수공무원 6명을 선정했다.

이번 경진대회는 관행적인 업무 방식에서 벗어나 창의적인 아이디어와 적극적인 업무 추진으로 주민 불편을 해소한 우수사례를 발굴하고, 이를 공직사회 전반에 공유해 적극행정 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

전 직원을 대상으로 접수한 사례를 실무 심사와 적극행정위원회 심의를 거쳐 주민 체감도와 창의성, 효과성 등을 종합적으로 평가했으며, 최종 6건을 우수사례로 선정했다.

최우수상에는 복지정책과 김준영 주무관의 ‘바이브 코딩을 활용한 서구 多이음 지도’가 선정됐다.

이 사례는 AI 기술을 활용해 사회적 고립 위험지역을 한눈에 파악하고, 주민들이 주변 복지시설과 생활자원 274곳을 손쉽게 찾을 수 있도록 지도를 구축한 것으로, 특히 전문적인 개발 지식 없이도 스스로 기술을 익혀 서비스를 구현했다는 점에서 주목받았다. 복지자원에 대한 접근성을 높여 복지 사각지대 해소에 기여할 수 있는 행정혁신 사례로 평가됐다.

우수상은 2개 사례가 선정됐다. 교통과 홍현미 교통특사경팀장은 장기간 방치된 무번호판 이륜차 46대를 선제적으로 발굴·정비해 주민 불편을 해소하고 골목길 안전을 확보한 공로를 인정받았다.

보건행정과 김영은 주무관은 노인복지관과 연계한 체험형 감염병 예방교육을 운영하고, 어르신들을 실버 서포터즈로 양성해 지역사회 중심의 자율적인 감염병 예방체계를 마련한 점에서 높은 평가를 받았다.

장려상에는 교육지원과 이원엽 주무관의 ‘배우고 싶다는 주민의 한마디, 서구의 평생학습을 바꾸다’, 건설과 이지민 주무관의 ‘도로의 사각지대를 밝히고, 어린이 안전의 길을 열다’, 안전총괄과 제혜림 주무관의 ‘시민 안전을 지키는 눈에 귀를 더하다’ 등 3건이 선정됐다.

선정된 우수공무원에게는 구청장 표창과 포상금이 수여되며, 우수사례는 카드뉴스 등으로 제작해 전 직원과 공유할 예정이다.

권오상 서구청장은 “주민의 입장에서 불편을 살피고 해결책을 찾기 위해 노력하는 직원들의 적극적인 자세가 행정의 변화를 이끄는 원동력”이라며 “앞으로도 새로운 시도와 도전을 장려하고, 주민이 일상에서 그 성과를 체감할 수 있도록 적극행정을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

▲대구 서구가 지난 9일 ‘2026년 하반기 적극행정 경진대회’를 개최하고 있다ⓒ대구서구

이와 함께 서구는 지역 상권의 경쟁력을 높이기 위한 현장 중심의 활성화 사업도 펼쳤다.

서구는 지난 6일부터 8일까지 3일간 고성로 78 일원에서 ‘2026년 원대가구명물거리 가구쇼’를 개최했다.

이번 행사는 원대가구명물거리 상인회(회장 이택재) 주관으로, 가구거리의 인지도를 높이는 동시에 침체된 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐으며, 행사 기간에는 가구 할인행사와 경품 응모 이벤트가 진행됐다.

아울러 버스킹 공연도 펼쳐져 방문객들에게 쇼핑과 문화공연을 함께 즐길 수 있는 기회를 제공과 함께, 경품 추첨은 오는 14일 오전 10시 진행될 예정이다.

행사 홍보에도 적극 나섰다. 지난 2일부터 7일까지 6일간 양면 LED 홍보차량을 운영해 대구 시내 주요 지역을 순회하며 가구쇼 개최 소식과 원대가구명물거리를 알렸다. 이는 지역 주민과 소비자들의 관심을 높이고 행사장 방문을 유도하기 위한 홍보활동이다.

특히 행사 첫날인 6일에는 권오상 서구청장이 상인회 임원들과 간담회를 갖고 가구거리 활성화 방안과 상인들의 애로사항을 청취해. 현장의 목소리를 직접 듣고 실질적인 상권 지원방안을 모색했다는 점에서 의미를 더했다.

권오상 서구청장은 “이번 가구쇼가 원대가구명물거리를 널리 알리고 지역 상권에 활력을 더하는 계기가 되었길 바란다”며, “앞으로도 상인들의 목소리에 귀 기울이고 골목상권의 특성을 살린 활성화 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

이번 두 사업은 행정과 지역경제라는 서로 다른 분야에서 주민과 현장의 목소리를 정책에 반영했다는 공통점이 있다.

적극행정 경진대회가 공무원들의 창의적인 아이디어를 실제 주민 편익으로 연결하는 행정혁신의 장이라면, 원대가구명물거리 가구쇼는 지역 상인과 행정이 협력해 골목상권의 경쟁력과 인지도를 높이는 현장형 경제 활성화 사업이다.

주민의 불편을 줄이는 행정혁신과 지역 상권의 자생력을 높이는 경제 활성화. 대구 서구가 추진하는 두 방향의 노력이 주민이 체감하는 생활 변화와 지역경제 회복으로 이어질 수 있을지 주목된다.