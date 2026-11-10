우상호 강원지사가 평창 어린이들과 버무린 훈훈한 김장

우상호 강원특별자치도지사가 10일 평창군 진부면민체육공원 일원에서 열린 제9회 평창고랭지김장축제 현장을 찾았다.

우 지사는 어린이들과 전통 김장문화를 체험하고 관광객들과 김치를 담그며 소통했다.

▲제9회 평창고랭지김장축제 현장. ⓒ강원특별자치도

이번 방문은 미래세대에 전통 식문화를 알리고 평창 고랭지배추의 우수성을 홍보하기 위해 마련했다.

최근 배추 가격 하락으로 어려움을 겪는 농가를 돕고 이웃 나눔 분위기를 확산하려는 목적도 담겼다.

우 지사는 축제 위원장으로부터 운영 현황을 들은 뒤 진부초등학교 1학년 학생 10여 명과 함께 김장체험에 나섰다.

아이들과 어울려 배추 잎 사이사이 양념을 버무렸다.

아이들은 손끝에 묻은 양념을 신기하게 바라보며 전통문화를 몸소 배웠다.

▲제9회 평창고랭지김장축제 현장. ⓒ강원특별자치도

이어 축제 홍보대사인 배우 김청 씨와 함께 일반 관광객 김장체험장으로 이동했다.

우 지사는 정성껏 김치를 버무리는 관광객들 곁에 서서 평창 고랭지배추의 맛과 품질에 대해 대화를 나눴다.

현장은 배추의 알싸한 향과 사람들의 웃음소리로 가득 찼다.

올해는 가을배추 생산량이 크게 늘어난 반면 김장 수요는 줄어 배추 가격 약세가 이어지고 있다.

정부 전망에 따르면 올해 가을배추 생산량은 전년 대비 18.5% 증가하지만 김장배추 수요는 9.1% 감소할 전망이다.

▲제9회 평창고랭지김장축제 현장. ⓒ강원특별자치도

이에 농림축산식품부도 '더하고 나누는 김장, 한 포기 더의 행복' 캠페인을 펼치고 있다.

강원특별자치도는 이번 축제를 계기로 도민들이 김장을 한 포기 더 담가 이웃과 나누도록 독려할 방침이다.

지역 농산물 소비 확대를 통해 농가의 부담을 덜어주는 분위기를 만들어가기로 했다.

우 지사는 축제장 내 농특산물 홍보·판매장을 순회하며 관광객과 행사 관계자들의 목소리를 들었다.

현장의 어려움과 축제 활성화 방안에 대한 의견도 청취했다.

▲제9회 평창고랭지김장축제 현장. ⓒ강원특별자치도

올해 9회를 맞은 평창고랭지김장축제는 16일까지 열린다.

평창 고랭지배추를 활용한 김장체험과 지역 농특산물 판매 등 다양한 프로그램을 운영 중이다.

체험 비용은 일반김장 10kg에 6만 9천 원, 프리미엄 김장 10kg에 7만 9천 원이다.

이번 축제를 통해 절임배추 216톤과 건고추 15톤을 소비하며 지역 농가 판로 확대에 기여하고 있다.

우상호 강원특별자치도지사는 "올해 배추 풍작에도 불구하고 가격 하락으로 농민들의 걱정이 크다"며 "우리 아이들에게는 전통 김장문화를 알리고 도민 모두가 김장을 한 포기 더 담가 어려운 이웃과 나누는 따뜻한 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이어 "김장 한 포기를 더 담그는 실천이 농업인에게 힘이 되고 이웃에게는 따뜻한 온기가 된다"며 "앞으로도 강원 농산물 소비를 늘리고 농업과 관광이 함께 성장하도록 지원을 강화하기로 했다"고 밝혔다.