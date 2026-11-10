고령군 학교밖청소년지원센터, 손뜨개로 키우는 자립 역량과 나눔의 가치

▲경북 고령군 학교밖청소년지원센터가 10일 센터 소속 학교 밖 청소년을 대상으로 정서적 안정과 자립 역량 강화를 위한 손뜨개 동아리 ‘내꿈뜨개’ 사업을 운영하고 있다ⓒ고령군

학교 밖 청소년들이 손뜨개를 통해 새로운 기술을 배우고 자신의 재능을 지역사회와 나누는 특별한 도전에 나섰다.

경북 고령군 학교밖청소년지원센터는 오는 25일까지 센터 소속 학교 밖 청소년을 대상으로 정서적 안정과 자립 역량 강화를 위한 손뜨개 동아리 ‘내꿈뜨개’ 사업을 운영한다고 10일 밝혔다.

이번 프로그램은 학업을 중단한 청소년들에게 공예 기술을 익힐 기회를 제공하고, 직접 만든 작품을 지역사회에 기부하는 활동까지 연계해 성취감과 나눔의 가치를 함께 경험을 위해 마련됐으며, 특히 단순히 공예품을 제작하는 데 그치지 않고 청소년들이 자신의 손으로 완성한 작품을 지역 어르신들에게 전달하도록 해 재능 기부와 사회참여의 의미를 더했다.

동아리는 한 달간 총 4회에 걸쳐 진행되며, 센터 담당자의 지도 아래 실습 중심으로 운영된다.

교육은 기초 뜨개 기법 익히기를 시작으로 생활소품인 수세미와 티코스터 제작, 작은 손가방 만들기, 브랜드 라벨링 등 단계별 과정으로, 청소년들은 다양한 작품을 직접 제작하면서 손기술을 익히고 자신만의 결과물을 완성하는 경험을 쌓게 된다.

특히 이번 활동은 학교 밖 청소년들이 새로운 관심 분야를 발견하고 자신감을 키우는 동시에 또래와 함께 작업하며 긍정적인 관계를 형성할 수 있다는 점에서도 의미가 있다.

무엇보다 자신이 만든 작품을 이웃 어르신들에게 기부하는 과정은 청소년들에게 자신의 재능이 다른 사람에게 기쁨과 도움이 될 수 있다는 경험을 제공할 것으로 기대된다.

박정배 고령군 학교밖청소년지원센터장은 “이번 동아리 활동을 통해 청소년들이 성취감을 느끼고 또래 간 긍정적인 관계를 형성하길 기대한다”며, “앞으로도 학교 밖 청소년들이 건강한 사회구성원으로 자립할 수 있도록 다양한 맞춤형 프로그램을 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

한편 고령군 꿈드림은 만 9세부터 24세까지 학교 밖 청소년을 대상으로 학업 지원과 직업체험, 취업 지원, 건강검진 등 다양한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

프로그램 및 지원 서비스에 관한 자세한 사항은 고령군 학교밖청소년지원센터 꿈드림으로 전화 문의하면 된다.

이번 ‘내꿈뜨개’는 학교 밖 청소년을 단순한 지원 대상으로 바라보는 데서 나아가, 스스로 기술을 익히고 지역사회에 기여하는 주체로 성장할 수 있도록 돕는 프로그램이라는 점에서 주목된다.

배움으로 자신감을 얻고 나눔으로 사회와 연결되는 경험이 학교 밖 청소년들의 건강한 성장과 자립을 뒷받침하는 의미 있는 계기가 될 것으로 기대된다.