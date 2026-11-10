폭설·한파, 먼저 제압한다…강원도 겨울철 재난 총력 대응 선언

강원특별자치도가 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월간을 겨울철 자연재난 대책기간으로 정했다.

대설·한파로부터 도민의 생명과 재산을 지키기 위해 겨울철 자연재난 총력대응 체제를 가동하기로 했다.

▲2026~2027년 겨울철 자연재난 대비상황 점검회의. ⓒ강원특별자치도

앞서 강원특별자치도는 10일 우상호 강원특별자치도지사 주재로 2026~2027년 겨울철 자연재난 대비상황 점검회의를 열고 기관별 대책을 점검했다.

이번 회의에는 강원지방기상청, 원주지방국토관리청, 한국전력공사, 군부대 등 유관기관과 18개 시·군, 도 협업부서가 참석했다.

강원특별자치도 지역자율방재단, 강원특별자치도 자원봉사센터 등 민간단체도 힘을 보탰다.

▲2026~2027년 겨울철 자연재난 대비상황 점검회의. ⓒ강원특별자치도

우상호 강원특별자치도지사는 회의에서 예비특보 단계부터 장비·인력을 전진 배치하는 선제적 제설을 지시했다.

적설취약구조물과 고립예상지역의 위험 징후 발견 시 망설임 없는 통제와 대피를 당부했다.

홀몸 어르신 등 한파 취약계층 보호에 빈틈없이 대비할 것도 요청했다.

▲2026~2027년 겨울철 자연재난 대비상황 점검회의. ⓒ강원특별자치도

우 지사는 짧은 시간에 쏟아지는 국지성 폭설과 보통 눈보다 두세 배 무거운 습설이 잦아지는 현상을 경고했다.

비닐하우스, 축사, 전통시장 비가림시설 등 붕괴 우려시설에 대한 사전 안전관리를 강조했다.

강원특별자치도는 적설 50㎝ 이상 국지성 폭설이 예상되면 도-시·군 겨울철 제설지원 긴급대응반을 가동하기로 했다.

도 및 시·군 도로관리부서가 장비와 인력을 긴급 지원하는 체계다.

도로 제설을 위해 제설차량과 마을 제설용 트랙터 등 제설장비 3,600여 대를 확보했다.

제설제는 비축기준을 웃도는 13만 2천여 톤을 대책기간 동안 단계적으로 비축하기로 했다.

강설 전 취약구간 사전살포와 취약시간대 순찰 강화로 출퇴근길 교통 불편을 최소화할 방침이다.

▲2026~2027년 겨울철 자연재난 대비상황 점검회의. ⓒ강원특별자치도

12월 1일부터 기상청이 처음 운영하는 대설 재난문자와 연계해 문자 발송 즉시 시·군이 현장을 확인하고 통제·대피와 집중 제설에 나서기로 했다.

한파 대응도 강화하기로 했다.

한파쉼터 1,839개소, 온열의자·방풍시설 등 저감시설 2,584개소를 운영한다.

노인맞춤돌봄서비스 대상자는 한파특보 시 매일 안부를 확인하며 12월부터 내년 2월까지 한랭질환 응급실 감시체계를 가동하기로 했다.

▲2026~2027년 겨울철 자연재난 대비상황 점검회의. ⓒ강원특별자치도

비닐하우스, 컨테이너 등 주거취약 거주자는 비상연락체계를 갖추기로 했다.

위험기상 시 주민대피지원단과 1대1로 연계해 대피를 지원할 계획이다.

우상호 강원특별자치도지사는 "겨울 재난은 얼마나 빨리 치우느냐보다 얼마나 먼저 움직이느냐가 관건"이라며 "강원특별자치도와 시·군, 유관기관이 한 팀이 되어 도민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.