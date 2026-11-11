중간선거 참패에도 반성 없는 미 공화당…헤그세스 탄핵 막고 '강경파' 전면 배치

미국 공화당이 피트 헤그세스 전쟁부(국방부)장관 탄핵을 저지하고 친트럼프 강경파 짐 조던 의원을 하원 원내대표로 선출했다. 중간선거 참패에 대한 반성보다 도널드 트럼프 대통령에 대한 지지와 향후 민주당 주도 의회와의 대결을 택했다는 평가다.

10일(이하 현지시간) 미 하원은 헤그세스 장관 탄핵소추안을 상임위원회에 회부하는 안건을 절자 투표에 부쳐 찬성 211표 대 반대 204표로 가결했다. 이에 따라 탄핵안은 본회의로 올라가지 않고 법제사법위원회로 넘어가게 된다. 공화당 다수 법사위에서 절차가 무기한 연기될 가능성이 높아 사실상 탄핵안이 폐기된 셈이다.

공화당 의원들이 똘똘 뭉쳐 탄핵안 표결을 저지함으로써, 이란 전쟁이 패배 원인으로 지목된 중간선거 뒤 공화당이 헤그세스 장관에 책임을 물을 거라는 예상은 빗나갔다. 이날 탄핵안을 발의안 토머스 매시 공화당 하원의원을 제외하고 투표에 참여한 공화당 의원 전원이 탄핵안 본회의 표결을 막는 데 찬성했다. 7명은 불참했다. 민주당은 불참 의원 11명을 제외하고 전원 반대표를 던졌다.

탄핵안엔 의회 승인 없이 60일 넘게 지속된 이란 전쟁의 1973년 전쟁권한법 위반 혐의, 전쟁 초 이란 남부 미나브 초등학교 폭격으로 어린이 120명을 포함해 150명 이상 살해 혐의, 카리브해 마약 운반 의심선 폭격 혐의 등 8개 탄핵 사유가 담겨 있었다.

표결 결과는 의회의 탄핵 시도에 맞서 헤그세스 장관을 옹호해 온 트럼프 대통령의 승리로 평가됐다. <워싱턴포스트>(WP)를 보면 매시 의원은 표결 뒤 취재진에 "우린 의회에 질문을 던졌다. 오늘밤 내가 알게 된 건 그들(동료 공화당 의원들)이 여전히 도널드 트럼프의 주문에서 벗어나지 못했다는 것"이라며 "그는 여전히 이 의회를 장악하고 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 10일 소셜미디어(SNS)에 헤그세스 탄핵 시도가 "처참히 실패했다"며 "위대한 미국 애국자에 대한 무죄 선고"라고 환영했다.

헤그세스 장관은 이날 표결에 앞서 6달 만에 펜타곤(미 전쟁부 청사)에서 기자회견을 열고 자신에 대한 탄핵 시도가 일선 군인들에 대한 공격이라고 주장했다. 그는 "지금 벌어지고 있는 일에 대해 오해하지 마라. 이건 나에 관한 게 아니다"라며 "(탄핵) 결의안의 다음 단계는 오늘 장관을 심판하고 내일은 명령을 수행한 남녀 군인들을 심판하는 것"이라고 강변했다.

<워싱턴포스트>는 회견 때 전쟁부 보안요원들이 기자들에게 점잖게 굴지 않으면 쫓아낼 거라고 경고했다고 덧붙였다. 이에 기자들이 큰 소리로 질문하면 안 되는 건가 등 기준을 물었지만 답변은 제공되지 않았고 결국 쫓겨난 사람은 없었다고 한다.

헤그세스 탄핵은 내년 1월 출범할 민주당 다수 새 의회에서 다시 시도될 것으로 보인다. 정치전문매체 <폴리티코>를 보면 차기 하원의장으로 유력시되는 하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표는 표결 뒤 취재진에 "이게 끝이 아니다. 이제 시작일 뿐"이라며 법사위 및 군사위원회 차기 위원장들과 협의해 "적절한 시기에" 탄핵을 재추진하겠다고 밝혔다.

공화당 하원 원내대표에 레슬러 출신 '프리덤코커스' 창립자

이날 공화당은 새 하원 원내대표로 당내 강경 우파 모임 '프리덤 코커스' 창립자 중 하나이자 트럼프 측근 조던 의원을 선출해 향후 민주당 다수 의회에서 협력보다 대결에 초점을 맞추고 있음을 분명히 했다. 하원 법사위원장을 맡고 있는 조던 의윈은 10일 당내 원내대표 선거에서 스티브 스컬리스 원내대표를 106표 대 73표로 누르고 당선됐다.

조던 의원은 승리 뒤 기자회견에서 "민주당이 정부 개입을 늘릴 때 우리 더 많은 자유를 제공할 것"이라며 "우린 위원회에서든, 본회의에서든, 선거 유세에서든 매일 이 싸움을 계속할 것"이라고 밝혔다.

미 CNN 방송을 보면 현 하원 공화당 서열 2위인 스칼리스 의원은 당내 구성원들에게 공화당 우선순위 달성을 위해 민주당과 협력 방안을 모색하겠다고 밝혔다고 한다. 그러나 조던 의원 측근은 민주당이 공화당과 협력할 이유가 없다며 "그들은 다수를 차지했고 우리가 필요하지 않다. 우린 한 팀으로 뭉쳐야 한다"고 말했다.

조던 의원 원내대표 선출은 공화당이 선거 패배에 대한 성찰보다 민주당이 추진 중인 트럼프 행정부를 겨냥한 각종 조사에 치중하고 있다는 점을 드러낸다. 레슬링 선수 출신 조던 의원은 곧 하원 다수가 될 민주당과 맞서는 데 최적화된 후보라고 자신을 홍보해 왔다.

청문회에서 공격적 질문으로 유명한 조던 의원은 2023년 4월 <뉴욕타임스>(NYT) 인터뷰에서 공개 청문회 관련 "레슬링 시합처럼 생각한다. 최대한 철저히 준비하려 한다"고 말하기도 했다. 최근 트럼프 대통령은 백악관 대변인으로 데이나 화이트 이종격투기(UFC) 회장을 앉히겠다고 밝힌 뒤 이를 "농담"이라고 뒤집은 바 있다. 화이트가 9일 백악관 브리핑실에 트럼프 대통령과 함께 나타나 "정치적 야망이 없다"며 해명하는 촌극도 벌어졌다.

조던 의원은 트럼프 대통령 첫 탄핵 시도 당시 그를 옹호했고 2020년 트럼프의 대선 불복 시도에서도 핵심적 역할을 했으며 감세, 임신중단 제한, 국경 단속 강화를 강력 지지한다. 비타협적이고 호전적 의정 활동을 벌이며 당내 지도부에게도 종종 공격적 태도를 취해 왔다.

CNN은 "공화당이 조던을 선택한 건 현재로선 트럼프가 여전히 당의 미래로 여겨진다는 점이 반영된 것"이라고 분석했다.

공화당, '트럼프 탓' 선거 패했는데도 트럼프 못 버리나

중간선거 공화당 패배가 트럼프 대통령 실정에 기인한 것이라는 평가에도 향후 공화당이 더욱 트럼프 쪽으로 기울 수 있다는 전망도 나온다. 민주당이 중간선거에서 대다수 지역을 휩쓸며 경합지에서 공화당 온건 후보들이 대거 낙선해, 살아남은 의원들은 공화당 텃밭의 매우 보수적이고 친트럼프적 성향을 가진 경우가 많기 때문이다.

헤그세스 탄핵 저지, 강경파 스티브 밀러를 백악관 비서실장으로 승진, 하원 원내대표로 조던 의원 선출 등은 트럼프 대통령과 공화당이 선거 패배에도 기존 입장에서 선회할 의지가 거의 없음을 보여 준다. CNN은 "공화당은 중간선거에서 유권자들이 충격적 트럼프 대통령 심판에 대해 상식과는 거리가 먼 해결책을 택했다. 트럼프주의를 강화하는 것"이라고 평가했다.

민주당 의원들은 조던 선출이 공화당이 선거에서 잘못된 교훈을 얻었음을 보여준다고 지적했다. <AP> 통신을 보면 프라밀라 자야팔 민주당 하원의원은 "그들이 유권자들이 원하는 온건한 방향으로 나아갈 인물을 원할 거라고 생각했다. 너무 많은 공화당 유권자들을 잃었지 않나"라며 조던 선출은 "명백히 그렇지 않은 쪽"이라고 짚었다.

공화당은 상원에선 존 슌 원내대표를 그대로 선택했다. 슌 원내대표는 합의 도출을 중시하는 성향으로, 트럼프 정부의 강경 이민 및 선거 개편 정책에 적극적이지 않다는 이유로 마가(MAGA·트럼프 강성 지지층)의 미움을 사기도 한 인물이다.

하원 민주당은 다음 주 차기 지도부를 선출할 예정이며 제프리스 원내대표 재선출이 유력하다. 상원 민주당은 다음 달에 차기 지도부 선출에 나설 것으로 보이는데 부상 중인 진보 성향 의원 일부가 척 슈머 현 원내대표 재선출이 합당한지에 대해 의문을 제기 중이다. 이번 선거를 통해 공화당에선 보수색이 강한 의원들 위주로 살아남은 데 비해 민주당 당선자들의 이념 성향은 더욱 다양해져 내홍 가능성이 오히려 높아졌다.