고령군 다산여성의용소방대, 전국파크골프대회 교통·주차 안전 봉사 펼쳐

▲고령소방서 다산여성의용소방대가 최근 개최된 '제3회 고령 대가야배 전국파크골프대회'에서 교통 및 주차 안전 지원 봉사활동을 실시하고 있다ⓒ고령슈방서

경북 고령소방서 다산여성의용소방대가 대규모 인파가 몰린 전국 규모 스포츠 행사의 원활한 진행과 안전 확보를 위해 현장 봉사활동을 펼쳐 귀감을 사고 있다.

고령소방서 다산여성의용소방대는 최근 개최된 '제3회 고령 대가야배 전국파크골프대회'에서 교통 및 주차 안전 지원 봉사활동을 실시했다고 10일 밝혔다.

이번 봉사활동은 전국 각지에서 선수와 관계자, 관람객 등이 모이는 대회 특성상 행사장 주변 차량과 보행자 통행이 집중될 것으로 예상됨에 따라 교통 혼잡을 줄이고 안전사고를 예방하기 위해, 이날 대원들은 행사장 곳곳에 배치돼 차량 진출입 안내와 주차 질서 유지, 보행자 안전 확보 등 현장 중심의 교통 통제 활동을 펼쳤다.

특히 긴급상황 발생에 대비해 소방차 등 긴급차량의 출동로를 확보하고, 응급상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 안전관리에도 힘을 보탰다.

대규모 행사에서는 주차 공간 부족과 차량 동선 혼잡이 안전사고로 이어질 수 있는 만큼, 대원들의 세심한 안내와 현장 대응은 참가자들이 안심하고 대회에 참여할 수 있는 환경을 조성하는 데 기여했다.

고령소방서장은 “대회 기간 대규모 인원이 집결했음에도 다산여성의용소방대원들의 헌신적인 주차 지원과 질서 유지 덕분에 행사가 안전하게 마무리될 수 있었다”며 감사의 뜻을 전했다.

윤인숙 다산여성의용소방대장은 “지역 행사의 원활한 진행과 안전 확보에 보탬이 될 수 있어 보람을 느낀다”며, “앞으로도 지역사회와 함께하며 주민과 방문객의 안전을 지키는 봉사활동에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이번 활동은 지역 의용소방대가 화재 예방과 소방 지원을 넘어 지역 축제와 체육행사 등 다양한 현장에서 생활안전 지킴이 역할을 수행하고 있다는 점에서 의미를 더했다.