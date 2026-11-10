대구공업대 골프레저과, 달서인재육성장학재단 성적우수 장학생 선정

▲대구공업대학교 골프레저과가 최근 달서구청 대강당에서 열린 ‘2026년 하반기 (재)달서인재육성장학재단 장학증서 수여식’에서 민병태 학생을 비롯한 재학생 2명이 성적우수 장학생으로 선정돼 장학증서를 수여받고 있다ⓒ대구공업대

대구공업대학교 골프레저과 재학생 2명이 우수한 학업 성과를 인정받아 지역 인재 육성을 위한 장학생으로 선정됐다.

대구공업대학교(총장 이별나)골프레저과는 최근 달서구청 대강당에서 열린 ‘2026년 하반기 (재)달서인재육성장학재단 장학증서 수여식’에서 민병태 학생을 비롯한 재학생 2명이 성적우수 장학생으로 선정돼 장학증서를 받았다고 10일 밝혔다.

이번 장학사업은 지역의 우수 인재를 발굴하고 학생들의 학업 의욕과 성취를 격려하기 위해 마련됐다. 골프레저과 장학생들은 성실한 학업 수행과 우수한 성적을 바탕으로 장학생에 선정되는 영예를 안았다.

특히 이번 성과는 일과 학업을 병행하는 성인학습자 중심의 교육환경에서 거둔 결실이라는 점에서 의미를 더한다.

대구공업대학교 골프레저과는 성인학습자의 특성과 교육 수요를 반영한 교육과정을 운영하며, 학생들이 바쁜 일상 속에서도 학업을 이어가고 전문 역량을 키울 수 있도록 지원하고 있으며, 이번 장학생 선정은 나이와 환경에 관계없이 배움에 대한 열정과 꾸준한 노력이 우수한 학업 성과로 이어질 수 있다는 점을 보여주는 사례로 평가된다.

김종근 골프레저과 학과장은 “바쁜 일상 속에서도 배움에 대한 열정과 성실함으로 우수한 성과를 거둔 학생들에게 진심으로 축하의 뜻을 전한다”며 “이번 장학생 선정이 재학생들에게 학업에 대한 자긍심과 동기를 부여하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

이어 그는 “앞으로도 성인학습자의 특성을 반영한 맞춤형 교육과 실무 중심의 전공교육을 강화하고, 학생들이 학업 성취뿐만 아니라 지역사회와 스포츠산업 발전에 기여할 수 있는 전문 인재로 성장하도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 대구공업대학교 골프레저과는 골프와 파크골프 분야의 전문 인재 양성을 목표로 이론과 실습을 연계한 교육과정을 운영하고 있는 가운데, 성인학습자의 평생학습 기회 확대와 지역사회 스포츠 저변 확대를 위한 다양한 교육활동도 추진하고 있다.

아울러 이번 장학생 선정을 계기로 성인학습자의 지속적인 도전과 학업 성취를 지원하는 대학 교육의 역할에도 관심이 모아지고 있다.