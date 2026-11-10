광주지역 한 해 6500명 태어나는데 공공산후조리원 '0곳'

전남광주통합특별시의회 행정사무감사에서 광주 시민들이 공공산후조리원이 단 한 곳도 없어 비싼 민간 시설에 전적으로 의존해야 하는 '산후조리 양극화' 문제가 도마 위에 올랐다.

▲이순화 전남광주통합특별시의원이 질의하고 있다ⓒ전남광주통합특별시의회

이순화 광주특별시의원(더불어민주당·비례)은 10일 열린 보건복지위원회 행정사무감사에서 "출산가정의 경제적 부담을 덜고 산후조리 선택권을 보장하기 위해 광주에 공공산후조리원 설치가 시급하다"고 촉구했다.

이 의원이 공개한 자료에 따르면 2025년 한 해 동안 광주에서 태어난 신생아는 6495명에 달한다. 2025년 12월 기준 보건복지부 자료에는 광주 시내에 운영 중인 산후조리원 7곳은 모두 민간 시설인 것으로 나타났다.

이 의원은 "현재 광주 출산가정은 산후조리를 위해 비싼 민간 시설을 '울며 겨자 먹기'로 이용할 수밖에 없는 상황"이라며 "공공산후조리원은 합리적인 요금으로 양질의 서비스를 제공해 모든 출산가정이 부담 없이 이용할 수 있는 중요한 선택지가 될 것"이라고 강조했다.

이어 "공공산후조리원은 저소득층 등 지원이 필요한 산모에게 이용료 감면 혜택을 제공함으로써 '출발선 평등'에 기여할 수 있다"면서 "공공과 민간이 서비스의 질과 요금을 두고 '선의의 경쟁'을 펼치게 되면, 산후조리 비용이 합리적인 수준에서 형성되는 효과도 기대할 수 있다"고 덧붙였다.

이 의원은 또한 통합시의 산후조리원 확충 계획에서 광주가 소외되고 있다고 지적했다. 이 의원은 "통합시가 2027년까지 공공산후조리원을 10곳으로 늘리는 계획을 세웠지만, 정작 광주지역은 이 계획에 포함조차 되어있지 않다"며 광주지역 설치·운영을 위한 타당성 조사를 즉각 추진할 것을 제안했다.

아울러 "출산 수요가 많은 지역에 우선적으로 공공산후조리 서비스를 확충하고 인프라가 부족한 지역은 산모의 이동 거리와 의료기관 접근성을 고려해 권역별로 확장해 나가는 전략적 접근이 필요하다"고 촉구했다.