[도기봉칼럼] 가족을 돌보는 아이들, 이 아이들은 누가 돌보나

▲도기봉(철학박사·대구청소년성문화센터장)ⓒ본인제공

“우리 집에서는 제가 엄마를 돌봐요.”

청소년 현장에서 일하다 보면 가족을 돌보며 살아가는 아이들을 만날 때가 있다. 이 말을 들은 어른은 무엇부터 물어야 할까. 학교생활이나 공부도 중요하지만, 먼저 아이가 하루를 어떻게 보내는지 살펴야 한다.

“혼자 감당하기 힘들지는 않니?”

질병이나 장애, 정신질환 등으로 돌봄이 필요한 가족을 책임지는 아동·청소년·청년이 있다. 이른바 ‘영케어러(Young Carer)’다. 우리 사회에서도 가족돌봄청소년·청년이라는 이름으로 이들을 지원하고 있다. 아직 보호받아야 할 나이에 가족을 돌보는 이들에게 집은 쉬는 곳만은 아니다.

아픈 가족의 식사를 챙기고 병원에 동행하며 집안일을 한다. 동생을 돌보고 때로는 생계까지 책임진다. 학교에서의 하루가 끝나면 집에서는 또 다른 일이 기다린다.

문제는 이런 아이들이 쉽게 눈에 띄지 않는다는 것이다. 학교생활을 성실히 하고 별다른 문제를 일으키지 않아 책임감이 강하다는 말을 듣기도 한다. 가족을 돌보는 일을 당연하게 여기거나 집안 사정을 알리기 어려워 도움을 요청하지 못하는 경우도 있다.

이러한 아이들을 찾기 위해 대구시도 관계기관과 협력하고 있다. 2025년 가족돌봄 아동·청년 118명을 발굴하고, 민간 후원 등을 통해 총 2억 2천160만 원을 지원했다. 학습과 심리정서, 생활 안정, 돌봄 연계 등 맞춤형 지원도 이루어졌다.

그러나 지원 실적이 곧 도움이 필요한 대상의 전체를 의미하지는 않는다. 아직 발견되지 않은 아이들을 찾아내려면 일상에서 아이들을 만나는 학교와 지역사회의 역할이 중요하다.

학교에서도 출결과 성적뿐 아니라 아이의 생활을 세심하게 살펴야 한다. 잦은 지각이나 피로 뒤에 가족을 돌봐야 하는 사정이 있을 수 있다. 다만 가정환경을 함부로 묻거나 드러내서는 안 된다. 아이가 안심하고 자신의 어려움을 이야기할 수 있어야 한다.

지원은 생활비나 학습비를 보태는 데서 끝나서는 안 된다. 아이가 가족을 돌보느라 공부하거나 쉴 시간을 잃고 있다면 그것만으로는 충분하지 않다. 학교와 지자체, 복지기관이 협력해 방문 돌봄과 가사 지원 등 가족의 상황에 맞는 서비스를 연결해야 한다. 아이가 맡아온 돌봄을 실제로 덜어주는 것이 지원의 핵심이어야 한다.

지원 인원과 예산도 중요한 성과다. 그러나 지원 이후 아이의 돌봄 시간이 줄었는지, 학업과 일상을 이어갈 수 있는지, 필요한 도움을 지속해서 받을 수 있는지도 살펴야 한다. 한 번의 지원으로 모든 문제가 해결되지는 않기 때문이다.

우리가 덜어주어야 할 것은 가족을 향한 아이의 마음이 아니라, 혼자 감당해 온 돌봄의 무게다. 가족을 사랑한다는 이유로 자신의 성장과 일상까지 희생해야 하는 것은 아니다.

아이에게 가족을 돌보지 말라는 것이 아니다. 가족의 모든 책임을 아이 혼자 감당하게 하지 말자는 것이다. 이제는 그 책임을 우리 사회가 함께 나누어야 한다.