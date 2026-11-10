신정훈 "공공기관 2차 이전, 나주 집중 배치해야"…나주시와 당정협의회 개최

▲나주시청 대회의실에서 더불어민주당 나주·화순지역위원회와 나주시가 참여하는 '2026년 당정협의회'가 개최됐다.2026.11.10.ⓒ신정훈 의원실

더불어민주당 신정훈 국회의원(전남광주 나주·화순)이 민선 9기 출범 이후 나주시와 첫 당정협의회를 열고 공공기관 2차 이전과 글로벌 나주에너지특별시 조성 등 지역 핵심 현안 해결을 위한 국회 차원의 입법·예산 지원에 나섰다.

10일 나주시청 대회의실에서는 더불어민주당 나주·화순지역위원회와 나주시가 참여하는 '2026년 당정협의회'가 열렸다.

이날 협의회에는 신 의원과 김관용 나주시의회 의장, 통합특별시의원과 나주시의원, 민주당 나주·화순지역위원회 관계자들이 참석했다. 나주시에서는 윤병태 시장과 부시장, 간부 공무원들이 참석해 주요 현안사업의 추진 상황과 정부·국회 차원의 지원 필요성을 설명했다.

이번 협의회에서는 공공기관 2차 이전과 글로벌 나주에너지특별시 조성이 핵심 의제로 다뤄졌다.

특히 나주에너지특별시 조성을 위한 중앙정부·지방정부·한국전력 간 협력체계 구축과 관련 법·제도 정비, 앵커기업 유치 및 국가전략사업 연계 방안 등이 집중 논의됐다.

호남권 반도체 클러스터 조성과 연계한 산업 기반 확충 방안도 주요 현안으로 제시됐다.

나주 노안 일반산업단지를 호남권 반도체 클러스터의 배후입지로 활용하는 방안과 첨단산업에 필요한 전력설비 핵심 기자재의 상용화를 지원할 기반 구축 등이다.

이는 나주가 보유한 에너지산업 기반을 반도체 등 첨단산업과 연계해 지역의 미래 성장동력을 확대하기 위한 구상이다.

또한 참석자들은 이전공공기관의 지역상품권 구매 확대와 구내식당 휴무제 개선, 지역인재 채용 확대 등 공공기관과 지역사회의 상생 방안을 점검했다.

당정은 이날 논의된 현안이 단순한 정책 협의에 머무르지 않도록 사업별 추진 경과를 지속적으로 공유하고, 법률 개정이나 국비 확보가 필요한 사안에 대해서는 정부와 국회를 상대로 공동 대응하기로 했다.

윤병태 나주시장은 "당정 협력을 바탕으로 글로벌 나주에너지특별시 조성과 공공기관 유치에 속도를 내고, 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화를 통해 시민이 체감하는 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.

신정훈 의원은 "정부가 약속한 전남광주 공공기관 우선 이전과 기존 혁신도시 중심의 집적 배치 원칙이 이행되도록 하고, 나주 빛가람혁신도시에 관련 기관이 집중 배치될 수 있도록 적극 요구하겠다"고 강조했다.