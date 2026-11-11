'변호사비 대납 의혹' 천호성 전북교육감 9시간 경찰 조사 후 귀가

변호사비와 식사비 대납 의혹을 받는 천호성 전북특별자치도교육감이 경찰에 출석해 9시간가량 조사를 받았다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 10일 오전 10시부터 오후 7시까지 천 교육감을 피의자 신분으로 불러 정치자금법 및 공직선거법 위반 혐의에 대해 조사했다.
경찰은 변호사비 대납 의혹과 관련한 허위사실 공표 여부, 선거 당시 후원회장의 식사비 대납 의혹 등 세 가지 사안을 집중적으로 살펴본 것으로 알려졌다.
앞서 지난 6·3 지방선거에서 천 교육감과 경쟁했던 이남호 후보는 천 교육감이 2022년 교육감 선거 당시 사전선거운동 혐의로 수사를 받는 과정에서 한 사업가에게 변호사비 6000여만원을 대납받았다는 의혹을 제기했다.
당시 사업가가 비용을 대신 부담하는 대가로 사업권을 약속받았다는 주장도 나왔다.
경찰은 천 교육감이 변호사비 지급 과정에 직접 관여했거나 이를 미리 알고 있었는지 등을 확인한 것으로 전해졌으며 천 교육감이 지난 지방선거에서 관련 의혹을 부인한 발언이 허위사실 공표에 해당하는지도 조사 대상에 올랐다.
또한 지난 3월 전주의 한 식당에서 열린 식사 모임의 비용을 당시 후원회장이 대신 결제했다는 의혹도 받고 있다.
해당 모임에는 30여명이 참석한 것으로 알려졌으며 경찰은 모임의 성격, 참석자 구성, 식사비 결제 경위 등을 살핀 것으로 전해졌다.
천 교육감은 그동안 변호사비를 대납받은 사실이 없다고 의혹을 부인해 왔으며 식사비 문제에 대해서도 당시 모임에 참석하지 않았고 비용 결제에도 관여하지 않았다는 입장이다.
이날 조사를 마치고 나온 천 교육감은 "성실하게 조사를 받았고 소명할 수 있는 부분은 모두 소명했다"며 "법과 원칙에 따라 잘 답변했다"고 말했다.
조사 직후 천 교육감 측 한 관계자는 지인과의 통화에서 변호사비 대납과 허위사실 공표, 식사비 결제 문제 등을 조사했지만 천 교육감이 직접 관여한 내용은 확인되지 않았다고 주장했다.
다만 경찰은 구체적인 조사 내용이나 혐의 입증 여부에 대해 공식적인 입장을 내놓지 않았다.
앞서 경찰은 지난 3일 천 교육감의 전북교육청 집무실과 주거지 등을 압수수색했다.
경찰은 이날 확보한 진술, 압수수색 자료, 관련자 조사 내용 등을 검토해 사건의 송치 여부를 결정할 방침이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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