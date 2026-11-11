'변호사비 대납 의혹' 천호성 전북교육감 9시간 경찰 조사 후 귀가

▲변호사비 대납 의혹 등을 받는 천호성 전북특별자치도교육감이 10일 경찰 소환 조사를 마치고 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ연합뉴스

변호사비와 식사비 대납 의혹을 받는 천호성 전북특별자치도교육감이 경찰에 출석해 9시간가량 조사를 받았다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 10일 오전 10시부터 오후 7시까지 천 교육감을 피의자 신분으로 불러 정치자금법 및 공직선거법 위반 혐의에 대해 조사했다.

경찰은 변호사비 대납 의혹과 관련한 허위사실 공표 여부, 선거 당시 후원회장의 식사비 대납 의혹 등 세 가지 사안을 집중적으로 살펴본 것으로 알려졌다.

앞서 지난 6·3 지방선거에서 천 교육감과 경쟁했던 이남호 후보는 천 교육감이 2022년 교육감 선거 당시 사전선거운동 혐의로 수사를 받는 과정에서 한 사업가에게 변호사비 6000여만원을 대납받았다는 의혹을 제기했다.

당시 사업가가 비용을 대신 부담하는 대가로 사업권을 약속받았다는 주장도 나왔다.

경찰은 천 교육감이 변호사비 지급 과정에 직접 관여했거나 이를 미리 알고 있었는지 등을 확인한 것으로 전해졌으며 천 교육감이 지난 지방선거에서 관련 의혹을 부인한 발언이 허위사실 공표에 해당하는지도 조사 대상에 올랐다.

또한 지난 3월 전주의 한 식당에서 열린 식사 모임의 비용을 당시 후원회장이 대신 결제했다는 의혹도 받고 있다.

해당 모임에는 30여명이 참석한 것으로 알려졌으며 경찰은 모임의 성격, 참석자 구성, 식사비 결제 경위 등을 살핀 것으로 전해졌다.

천 교육감은 그동안 변호사비를 대납받은 사실이 없다고 의혹을 부인해 왔으며 식사비 문제에 대해서도 당시 모임에 참석하지 않았고 비용 결제에도 관여하지 않았다는 입장이다.

이날 조사를 마치고 나온 천 교육감은 "성실하게 조사를 받았고 소명할 수 있는 부분은 모두 소명했다"며 "법과 원칙에 따라 잘 답변했다"고 말했다.

조사 직후 천 교육감 측 한 관계자는 지인과의 통화에서 변호사비 대납과 허위사실 공표, 식사비 결제 문제 등을 조사했지만 천 교육감이 직접 관여한 내용은 확인되지 않았다고 주장했다.

다만 경찰은 구체적인 조사 내용이나 혐의 입증 여부에 대해 공식적인 입장을 내놓지 않았다.

앞서 경찰은 지난 3일 천 교육감의 전북교육청 집무실과 주거지 등을 압수수색했다.

경찰은 이날 확보한 진술, 압수수색 자료, 관련자 조사 내용 등을 검토해 사건의 송치 여부를 결정할 방침이다.